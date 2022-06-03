تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان و قائد القيادة المركزية الأمريكية

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تلقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، لتبادل وجهات النظر وبحث مجالات التعاون.

. وأشاد رئيس هيئة الأركان، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشتركة، ودور القيادة المركزية والبحرية الأمريكية في إحباط تهريب السفن والأسلحة الإيرانية.

وأشار رئيس الأركان، إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به الجيش اليمني في ظل قيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، والجهود المبذولة في توحيد المؤسسة العسكرية لتُسهم مع بقية المؤسسات العسكرية لدى الأشقاء والأصدقاء في إرساء الأمن والسلام الدوليين.

ونوه الفريق بن عزيز، إلى الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش والأحياء السكنية والأعيان المدنية وتهديداتها الخطيرة للأمن القومي العربي والمصالح العالمية وخطوط الملاحة الدولية مع استمرار تهريب الأسلحة والدعم الإيراني لمليشياته الحوثية لتنفيذ مشاريع الارهاب في المنطقة..

من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، دعم أمن واستقرار اليمن، ومواصلة الجهود المشتركة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب.