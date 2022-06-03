تفاصيل مكالمة هاتفية بين رئيس هيئة الأركان و قائد القيادة المركزية الأمريكية الإعلان عن إستئناف صرف المساعدات الغذائية للمستفيدين بمأرب بعد انقطاعها لثلاث دورات شهرية متتالية التعادل يحسم مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية البيت الأبيض يتحدث عن 4 دول عربية كان لها دور حيوي ومركزي في تحقيق الهدنة باليمن صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم منزل برلماني وقيادي في حزب الإصلاح وتطرد ساكنيه بشكل همجي في تعليقها على تمديد فترة الهدنة في اليمن.. السعودية تأمل من الأمم المتحدة سرعة فتح طرق تعز الكابتن ”قاسم محمود“ رئيساً جديداً للخطوط الجوية الحوثيون: تلقينا عددا من رسائل الضغط من عدة دول لتمديد الهدنة صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين غوغل تكشف عن نظارات مذهلة وذكية في مجال المحادثات النصية والصوتية
تلقى رئيس هيئة الأركان العامة قائد العمليات المشتركة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم الخميس، اتصالاً هاتفياً من قائد القيادة المركزية الامريكية الجنرال مايكل "إريك" كوريلا، لتبادل وجهات النظر وبحث مجالات التعاون.
. وأشاد رئيس هيئة الأركان، بمستوى العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين ومجالات التعاون المشتركة، ودور القيادة المركزية والبحرية الأمريكية في إحباط تهريب السفن والأسلحة الإيرانية.
وأشار رئيس الأركان، إلى الدور المحوري الذي سيضطلع به الجيش اليمني في ظل قيادة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، والجهود المبذولة في توحيد المؤسسة العسكرية لتُسهم مع بقية المؤسسات العسكرية لدى الأشقاء والأصدقاء في إرساء الأمن والسلام الدوليين.
ونوه الفريق بن عزيز، إلى الخروقات الحوثية المستمرة للهدنة الأممية واعتداءاتها المتكررة على مواقع الجيش والأحياء السكنية والأعيان المدنية وتهديداتها الخطيرة للأمن القومي العربي والمصالح العالمية وخطوط الملاحة الدولية مع استمرار تهريب الأسلحة والدعم الإيراني لمليشياته الحوثية لتنفيذ مشاريع الارهاب في المنطقة..
من جانبه أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية، دعم أمن واستقرار اليمن، ومواصلة الجهود المشتركة والتعاون في المجالات العسكرية والأمنية ومحاربة الإرهاب.