الإعلان عن إستئناف صرف المساعدات الغذائية للمستفيدين بمأرب بعد انقطاعها لثلاث دورات شهرية متتالية

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 372

أقر لقاء مشترك عقد، اليوم، بمحافظة مأرب بين السلطة المحلية وبرنامج الغذاء العالمي، استئناف البرنامج توزيع المساعدات الغذائية للمستفيدين، وذلك ابتداء من السبت المقبل بعد انقطاعها لثلاث دورات شهرية متتالية.

كما أقر اللقاء، تشكيل لجنة مشتركة من برنامج الإغاثة، والهجرة الدولية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، لمعالجة أوضاع النازحين من الجوبة منذ العام الماضي وبصورة استثنائية وعاجلة، والذين لم يتسلموا حصصهم.

وناقش وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح خلال لقائه، اليوم، وفد برنامج الغذاء العالمي برئاسة نائب مدير البرنامج بمكتب العاصمة المؤقتة عدن محمد الشيخ، الشراكة الإنسانية مع البرنامج، وعددا من جوانب القصور والاختلالات التي ترافق أداء شركاء البرنامج التنفيذيين بالمحافظة.

وخلال اللقاء، استعرض الوكيل مفتاح جوانب الشراكة مع المنظمة الأممية ودورها الإنساني في الجانب الإغاثي للمحافظة التي تضم أكبر كتلة بشرية للنازحين والمهجرين على مستوى الجمهورية.

وأشار إلى ضرورة مراجعة البرنامج أداء الشركاء الذي يثير الكثير من التساؤلات والمشكلات والشكوك حول حيادية برنامج الغذاء، وتأثر قراراته بما يفرض عليه من إملاءات من قبل المليشيا بصنعاء تجاه المحافظة، خاصة مع تزايد مصادرة الكثير من المساعدات المخصصة لمأرب دون أن يكون هناك موقف واضح وعلني من البرنامج.

مؤكداً أن بقاء المواد الغذائية في المخازن منذ أكثر من ثلاثة أسابيع وعرقلة صرفها للمستفيدين من قبل الشركاء، ما يعرض المواد للتلف بسبب الحرارة العالية، يثير التساؤلات حول أهداف تأخير الصرف.

من جانبه أكد شيخ، أن البرنامج يدرك أن الاحتياجات الإنسانية في اليمن محورها مأرب حيث النزوح الحاد إليها ..مشيراً إلى أن برنامج الغذاء العالمي متمسك باستقلالية قراره وحياديته.