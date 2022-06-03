التعادل يحسم مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية

الجمعة 03 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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تعادل منتخب إسبانيا، على ضيفه منتخب البرتغال، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب بنيتو فيلامارين، ضمن لقاءات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بهدف لكل منهما.

وسجل ألفارو موراتا، هدف التقدم لمنتخب إسبانيا، في الدقيقة 25، بصناعة من بابلو سارابيا.

وسجل ريكارد هورتا، هدف التعادل لمنتخب البرتغال في الدقيقة 82 بصناعة من جواو كانسيلو.