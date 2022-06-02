التعادل يحسم مباراة إسبانيا والبرتغال في دوري الأمم الأوروبية البيت الأبيض يتحدث عن 4 دول عربية كان لها دور حيوي ومركزي في تحقيق الهدنة باليمن صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم منزل برلماني وقيادي في حزب الإصلاح وتطرد ساكنيه بشكل همجي في تعليقها على تمديد فترة الهدنة في اليمن.. السعودية تأمل من الأمم المتحدة سرعة فتح طرق تعز الكابتن ”قاسم محمود“ رئيساً جديداً للخطوط الجوية الحوثيون: تلقينا عددا من رسائل الضغط من عدة دول لتمديد الهدنة صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين غوغل تكشف عن نظارات مذهلة وذكية في مجال المحادثات النصية والصوتية القوات اللبنانية تشترط تغييب حزب الله لتمرير حكومة جديدة أغلى العلامات التجارية العالمية تعرف عليها من خلال ملابسك هل هي منها
اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم منزل البرلماني الراحل والقيادي في حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل في العاصمة صنعاء.
ونقل موقع العاصمة أون لاين عن مصدر محلي قولة بـ، إن العشرات من مليشيا الحوثي مدججين بالأسلحة المختلفة، ترافقهم عشرات الزينبيات منزل بافضل في حي دارس بمديرية بني الحارث، ما تسبب بذعر وسط سكان الحي.
وبحسب المصدر فإن عناصر مليشيات الحوثي قامت بتسلق سور المنزل، وعمدت إلى تكسير الأبواب، و اقتحام المنزل بصورة تعكس همجية المليشيا.
المستأجر للمنزل الذي رفض تلسيمه، اخرجته مليشيا الحوثي بقوة السلاح، وصادرت ممتلكاته، وطردت النساء والأطفال إلى الشارع، الأمر الذي أثار سخط وغضب سكان الحي.
وكان تقرير حقوقي أصدره الائتلاف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مايو الماضي قد أكد مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت، ونهبت، ١٢ الف منزل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020.