صنعاء.. مليشيات الحوثي تقتحم منزل برلماني وقيادي في حزب الإصلاح وتطرد ساكنيه بشكل همجي

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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اقتحمت مليشيا الحوثي الانقلابية صباح اليوم منزل البرلماني الراحل والقيادي في حزب الإصلاح عبدالرحمن بافضل في العاصمة صنعاء.

ونقل موقع العاصمة أون لاين عن مصدر محلي قولة بـ، إن العشرات من مليشيا الحوثي مدججين بالأسلحة المختلفة، ترافقهم عشرات الزينبيات منزل بافضل في حي دارس بمديرية بني الحارث، ما تسبب بذعر وسط سكان الحي.

وبحسب المصدر فإن عناصر مليشيات الحوثي قامت بتسلق سور المنزل، وعمدت إلى تكسير الأبواب، و اقتحام المنزل بصورة تعكس همجية المليشيا.

المستأجر للمنزل الذي رفض تلسيمه، اخرجته مليشيا الحوثي بقوة السلاح، وصادرت ممتلكاته، وطردت النساء والأطفال إلى الشارع، الأمر الذي أثار سخط وغضب سكان الحي.

وكان تقرير حقوقي أصدره الائتلاف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في مايو الماضي قد أكد مليشيا الحوثي الانقلابية اقتحمت، ونهبت، ١٢ الف منزل خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى ديسمبر 2020.