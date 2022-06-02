الكابتن ”قاسم محمود“ رئيساً جديداً للخطوط الجوية

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً جمهورياً قضى بإقالة مدير شركة الخطوط الجوية اليمنية أحمد العلواني، وتعيين آخر خلفاً له.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه “صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن ناصر محمود قاسم محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.

كما صدر قرار آخر، قضت المادة الأولي منه بتعيين الكابتن أحمد العلواني المدير السابق للشركة مستشاراً لوزير النقل.

وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشر في الجريدة الرسمية.

وخلال السنوات التي أعقب استئناف طيران اليمنية لعملها من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزايدت الشكاوي والانتقادات للشركة، في ظل تردي الخدمات وارتفاع تذاكر السفر أمام المسافرين اليمنيين لأسعار وصفت بالأغلى في العالم.