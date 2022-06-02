الكابتن ”قاسم محمود“ رئيساً جديداً للخطوط الجوية الحوثيون: تلقينا عددا من رسائل الضغط من عدة دول لتمديد الهدنة صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين غوغل تكشف عن نظارات مذهلة وذكية في مجال المحادثات النصية والصوتية القوات اللبنانية تشترط تغييب حزب الله لتمرير حكومة جديدة أغلى العلامات التجارية العالمية تعرف عليها من خلال ملابسك هل هي منها بسبب رسالة وتس اب.. شابة إماراتية تنتقم من شاب بغرامة مالية باهظة رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن
أصدر مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الخميس، قراراً جمهورياً قضى بإقالة مدير شركة الخطوط الجوية اليمنية أحمد العلواني، وتعيين آخر خلفاً له.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أنه “صدر اليوم القرار الجمهوري رقم (16) لسنة 2022م، قضت المادة الأولى منه بتعيين الكابتن ناصر محمود قاسم محمد رئيساً لمجلس إدارة شركة الخطوط الجوية اليمنية.
كما صدر قرار آخر، قضت المادة الأولي منه بتعيين الكابتن أحمد العلواني المدير السابق للشركة مستشاراً لوزير النقل.
وقضت المادة الثانية من القرارين العمل بهما من تاريخ صدورهما وينشر في الجريدة الرسمية.
وخلال السنوات التي أعقب استئناف طيران اليمنية لعملها من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، تزايدت الشكاوي والانتقادات للشركة، في ظل تردي الخدمات وارتفاع تذاكر السفر أمام المسافرين اليمنيين لأسعار وصفت بالأغلى في العالم.