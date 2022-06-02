الحوثيون: تلقينا عددا من رسائل الضغط من عدة دول لتمديد الهدنة

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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زعمت جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس، أنها ستتعاطى بإيجابية مع طلب أممي لتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين، شريطة التزام الحكومة بعدم افتعال العراقيل ووقف خروقاتها العسكرية.

ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة عن رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط قوله إنه تلقى رسالة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، تتضمن تأكيد بإيجاد معالجات إنسانية عاجلة.

وأضافت أن المسؤول الحوثي "تلقى عددا من رسائل الضغط من قيادات عديد الدول لتمديد الهدنة لإتاحة فرصة أخرى للأمم المتحدة ودول التحالف لتعويض ما لم يتم الالتزام به خلال الشهرين الماضيين"، حد قولها.

وشدد على أن الهدنة خلال الفترة القادمة ستظل "تحت المراقبة والرصد الدقيق خلال الفترة القادمة.

وكان المبعوث الأممي، أعلن في وقت سابق تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين بعد موافقة الأطراف اليمنية.