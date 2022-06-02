الكابتن ”قاسم محمود“ رئيساً جديداً للخطوط الجوية الحوثيون: تلقينا عددا من رسائل الضغط من عدة دول لتمديد الهدنة صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين غوغل تكشف عن نظارات مذهلة وذكية في مجال المحادثات النصية والصوتية القوات اللبنانية تشترط تغييب حزب الله لتمرير حكومة جديدة أغلى العلامات التجارية العالمية تعرف عليها من خلال ملابسك هل هي منها بسبب رسالة وتس اب.. شابة إماراتية تنتقم من شاب بغرامة مالية باهظة رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن
زعمت جماعة الحوثي الانقلابية، الخميس، أنها ستتعاطى بإيجابية مع طلب أممي لتمديد الهدنة الإنسانية لشهرين إضافيين، شريطة التزام الحكومة بعدم افتعال العراقيل ووقف خروقاتها العسكرية.
ونقلت وكالة "سبأ" التابعة للجماعة عن رئيس ما يسمى المجلس السياسي مهدي المشاط قوله إنه تلقى رسالة من مبعوث الأمم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، تتضمن تأكيد بإيجاد معالجات إنسانية عاجلة.
وأضافت أن المسؤول الحوثي "تلقى عددا من رسائل الضغط من قيادات عديد الدول لتمديد الهدنة لإتاحة فرصة أخرى للأمم المتحدة ودول التحالف لتعويض ما لم يتم الالتزام به خلال الشهرين الماضيين"، حد قولها.
وشدد على أن الهدنة خلال الفترة القادمة ستظل "تحت المراقبة والرصد الدقيق خلال الفترة القادمة.
وكان المبعوث الأممي، أعلن في وقت سابق تمديد الهدنة لمدة شهرين إضافيين بعد موافقة الأطراف اليمنية.