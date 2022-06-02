صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

عدد القراءات 217

طالب صحفيو العالم، اليوم الخميس، بإسقاط احكام الإعدام بحق أربعة صحفيين يمنيين تعتقلهم جماعة الحوثي المسلحة للعام السابع على التوالي.

جاء ذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة العمانية مسقط.

ووفقا للاتحاد: طالب صحفيو العالم بإسقاط أحكام الاعدام بحق زملائنا اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام. وقُبض على هؤلاء الصحفيين في عام 2015، ومنذ ذلك الحين اعتقلتهم جماعة الحوثي المسلحة واحتجزتهم بدون تهمة أو محاكمة لما يزيد عن ست

سنوات، تعرضوا خلالها لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي خلال فترات متقطعة، والضرب، والحرمان من تلقي الرعاية الطبية.

ومؤخرا طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي، بإلغاء أحكام الإعدام، التي صدرت إثر محاكمات فادحة الجور، والإفراج فوراً عن الصحفيين الأربعة