صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين غوغل تكشف عن نظارات مذهلة وذكية في مجال المحادثات النصية والصوتية القوات اللبنانية تشترط تغييب حزب الله لتمرير حكومة جديدة أغلى العلامات التجارية العالمية تعرف عليها من خلال ملابسك هل هي منها بسبب رسالة وتس اب.. شابة إماراتية تنتقم من شاب بغرامة مالية باهظة رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن فتح بوابة سد مأرب الرئيسية توقعات الساعات القادمة بشأن هطول الأمطار ودرجات الحرارة وتحذير للقاطنين في هذه المناطق
طالب صحفيو العالم، اليوم الخميس، بإسقاط احكام الإعدام بحق أربعة صحفيين يمنيين تعتقلهم جماعة الحوثي المسلحة للعام السابع على التوالي.
جاء ذلك على هامش مؤتمر الاتحاد الدولي للصحفيين في العاصمة العمانية مسقط.
ووفقا للاتحاد: طالب صحفيو العالم بإسقاط أحكام الاعدام بحق زملائنا اليمنيين المحكوم عليهم بالإعدام. وقُبض على هؤلاء الصحفيين في عام 2015، ومنذ ذلك الحين اعتقلتهم جماعة الحوثي المسلحة واحتجزتهم بدون تهمة أو محاكمة لما يزيد عن ست
سنوات، تعرضوا خلالها لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي خلال فترات متقطعة، والضرب، والحرمان من تلقي الرعاية الطبية.
ومؤخرا طالبت منظمة العفو الدولية جماعة الحوثي، بإلغاء أحكام الإعدام، التي صدرت إثر محاكمات فادحة الجور، والإفراج فوراً عن الصحفيين الأربعة