صحفيو العالم يطالبون بالغام أحكام الإعدام الحوثية بحق أربعة صحفيين يمنيين غوغل تكشف عن نظارات مذهلة وذكية في مجال المحادثات النصية والصوتية القوات اللبنانية تشترط تغييب حزب الله لتمرير حكومة جديدة أغلى العلامات التجارية العالمية تعرف عليها من خلال ملابسك هل هي منها بسبب رسالة وتس اب.. شابة إماراتية تنتقم من شاب بغرامة مالية باهظة رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن فتح بوابة سد مأرب الرئيسية توقعات الساعات القادمة بشأن هطول الأمطار ودرجات الحرارة وتحذير للقاطنين في هذه المناطق
بدأت شركة "غوغل" العملاقة بإجراء تطوير جديد على نظاراتها الذكية بعد سنوات من ظهورها، لتكون قادرة على ترجمة المحادثات بشكل فوري.
وكانت نظارات غوغل قد أثارت موجة من الجدل قبل سنوات؛ بسبب أنها تنتهك الخصوصية، حيث يمكن أن ينتهي المطاف إلى المنع من الاستخدام والبيع والتداول في بعض الدول؛ بسبب أنها قد تُستخدم في عمليات تصوير سرية.
وتتيح نظارات AR الجديدة للمستخدم القدرة على رؤية اللغات مترجمة أمام عينيه مباشرة، والتي يمكن أن توجد في العديد من الأماكن التي تفتقد للهواتف الذكية. وقالت الشركة إنها تعمل على تكوير التقنية التي تمكن من كسر حواجز اللغة، وجلب سنوات من البحث في ترجمة غوغل،
وتقديم ذلك إلى النظارات. ولم تكشف الشركة أي تفاصيل حول الوقت الذي قد تكون متاحة فيه هذه النظارات للجمهور، ولم تعرضها إلا في مقطع فيديو مسجل لم يظهر الشاشة فعلياً أو كيفية التفاعل معها، ولكن ما تم عرضه في الفيديو رسم صورة لمستقبل الواقع المعزز المحتمل.