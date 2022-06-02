أغلى العلامات التجارية العالمية تعرف عليها من خلال ملابسك هل هي منها

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 08 مساءً / مارب برس - وكالات

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أصدرت شركة "براند فاينانس" الرائدة في مجال تقييم العلامات التجارية في العالم، تقريرها السنوي لعام 2022، لأغلى العلامات التجارية العالمية للملابس.

وأظهرت النتائج احتفاظ شركة نايك بصدارتها للعلامات التجارية، بقيمة وصلت إلى 33.2 مليار دولار أمريكي، تلتها شركة أديداس بقيمة 14.6 مليار دولار.

وفي ما يلي إنفوغراف يظهر ترتيب وقيمة أغلى الماركات التجارية للملابس لعام 2022: