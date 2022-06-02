بسبب رسالة وتس اب.. شابة إماراتية تنتقم من شاب بغرامة مالية باهظة

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تسببت رسالة أرسلها شاب في الإمارات، إلى فتاة عبر «واتس أب»، في تغريمه مبلغ 35 ألف درهم.
وكانت فتاة قد أقامت دعوى قضائية ضد شاب قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» بعبارات خادشه للحياء ووصفها بأنها مريضة نفسية.
وتمت إدانة الشاببتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 35 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة.