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بسبب رسالة وتس اب.. شابة إماراتية تنتقم من شاب بغرامة مالية باهظة

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار
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تسببت رسالة أرسلها شاب في الإمارات، إلى فتاة عبر «واتس أب»، في تغريمه مبلغ 35 ألف درهم.

وكانت فتاة قد أقامت دعوى قضائية ضد شاب قام بسبها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس أب» بعبارات خادشه للحياء ووصفها بأنها مريضة نفسية.

وتمت إدانة الشاببتهمة السب المسندة إليه بموجب حكم جزائي بات وتغريمه مبلغ 35 ألف درهم والأمر بمسح العبارات موضوع الجريمة.

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