رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن فتح بوابة سد مأرب الرئيسية توقعات الساعات القادمة بشأن هطول الأمطار ودرجات الحرارة وتحذير للقاطنين في هذه المناطق محمد صلاح ينشر رسالة للجماهير وأصوات تطالب برحيله من ليفربول تقرير- حصار تعز .. قضية انسانية حولها الحوثيون الى ورقة للتلاعب والمساومة والمبعوث يبرر للفشل أول موقف خليجي من الهدنة الجديدة في اليمن أسماء 40 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المنتخب اليمني للناشئين وجدول مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا عاجل: اتفاق على تمديد الهدنة في اليمن
عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، تطرق فيه لمستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي الكبير الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن بشأن الهدنة الانسانية وفرص تجديدها، اضافة الى اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية.
وعقد الاجتماع بحضور جميع نواب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وعثمان مجلي.
واستمع المجلس من الرئيس الى تقرير حول نتائج اللقاءات مع المبعوثين الاممي والاميركي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي التي اكد خلالها مجلس القيادة موقفه الثابت ازاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.
واكد رئيس مجلس القيادة ونوابه، حرص المجلس والحكومة الشرعية على دعم كافة المساعي لانجاح جهود مبعوث الامم المتحدة من اجل تمديد الهدنة، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانىء الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.
وفي سياق اخر ناقش مجلس القيادة الرئاسي، اوضاع شركة الخطوط اليمنية والتحديات التي تواجهها، واقر بهذا الخصوص عددا من الاصلاحات الرامية الى تحسين خدمات الشركة، بما يليق وسمعة هذا الناقل الوطني الاول في البلاد.