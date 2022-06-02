رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 07 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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عقد مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، اجتماعا برئاسة الدكتور رشاد محمد العليمي، تطرق فيه لمستجدات ونتائج الحراك الدبلوماسي الكبير الذي تشهده العاصمة المؤقتة عدن بشأن الهدنة الانسانية وفرص تجديدها، اضافة الى اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية.

وعقد الاجتماع بحضور جميع نواب رئيس المجلس، عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، وعبدالله العليمي، وفرج البحسني، وعبر دائرة الاتصال المرئي سلطان العرادة، وطارق صالح، وعثمان مجلي.

واستمع المجلس من الرئيس الى تقرير حول نتائج اللقاءات مع المبعوثين الاممي والاميركي وسفراء الولايات المتحدة، والاتحاد الاوروبي التي اكد خلالها مجلس القيادة موقفه الثابت ازاء شروط ومتطلبات تمديد الهدنة وتهيئة الظروف لتحقيق السلام العادل والشامل في البلاد.

واكد رئيس مجلس القيادة ونوابه، حرص المجلس والحكومة الشرعية على دعم كافة المساعي لانجاح جهود مبعوث الامم المتحدة من اجل تمديد الهدنة، والزام المليشيات الحوثية الوفاء بتعهداتها المتعلقة بفتح معابر تعز، ودفع رواتب الموظفين من عائدات سفن المشتقات النفطية الواصلة الى موانىء الحديدة، بتسهيل من المجلس وتحالف دعم الشرعية للتخفيف من معاناة الشعب اليمني.

وفي سياق اخر ناقش مجلس القيادة الرئاسي، اوضاع شركة الخطوط اليمنية والتحديات التي تواجهها، واقر بهذا الخصوص عددا من الاصلاحات الرامية الى تحسين خدمات الشركة، بما يليق وسمعة هذا الناقل الوطني الاول في البلاد.