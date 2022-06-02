رئيس مجلس القيادة يطلع نوابه على تفاصيل الحراك الدبلوماسي الدولي. والمجلس الرئاسي يقر اصلاحات في شركة الخطوط الجوية اليمنية اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن فتح بوابة سد مأرب الرئيسية توقعات الساعات القادمة بشأن هطول الأمطار ودرجات الحرارة وتحذير للقاطنين في هذه المناطق محمد صلاح ينشر رسالة للجماهير وأصوات تطالب برحيله من ليفربول تقرير- حصار تعز .. قضية انسانية حولها الحوثيون الى ورقة للتلاعب والمساومة والمبعوث يبرر للفشل أول موقف خليجي من الهدنة الجديدة في اليمن أسماء 40 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المنتخب اليمني للناشئين وجدول مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا عاجل: اتفاق على تمديد الهدنة في اليمن
أعلنت السعودية تمديد تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة، لثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد.
وكشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.
وقال الوزير إن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.
وأضاف أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.
وأكد الدكتور توفيق الربيعة أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج.
وقال إن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيراً إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.