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اعلان سار من السعودية بشأن تمديد تأشيرة العمرة وطريقة جديدة للحصول عليها

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-وكالات
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أعلنت السعودية تمديد تأشيرة العمرة للقادمين من خارج المملكة، لثلاثة أشهر بدلا من شهر واحد.

وكشف وزير الحج والعمرة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الخميس، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيدا عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية.

وقال الوزير إن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن.

وأضاف أن رؤية 2030 تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.

وأكد الدكتور توفيق الربيعة أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج.

وقال إن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيراً إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي.

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