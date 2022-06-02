الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن فتح بوابة سد مأرب الرئيسية توقعات الساعات القادمة بشأن هطول الأمطار ودرجات الحرارة وتحذير للقاطنين في هذه المناطق محمد صلاح ينشر رسالة للجماهير وأصوات تطالب برحيله من ليفربول تقرير- حصار تعز .. قضية انسانية حولها الحوثيون الى ورقة للتلاعب والمساومة والمبعوث يبرر للفشل أول موقف خليجي من الهدنة الجديدة في اليمن أسماء 40 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المنتخب اليمني للناشئين وجدول مباريات المنتخب في بطولة غرب آسيا عاجل: اتفاق على تمديد الهدنة في اليمن استبعاد الداحي و4 لاعبين آخرين من معسكر المنتخب اليمني الأول في قطر السعودية تصدر قرارا ملزما بشأن ماء زمزم
في مواكبة لوضع الأزمة اليمنية الراهنة والتي بدأت منذ سنوات، حصل الباحث عصام أحمد الخليدي على درجة الدكتوراة بامتياز في رسالته الموسومة بدور الأمم المتحدة في تحولات الأزمة اليمنية من الصراع الداخلي إلى الرهانات الإقليمية من 2011م إلى 2021م .
وجرت المناقشه صباح اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر يونيو للعام 2022م لأطروحة الدكتوارة في فلسفة العلوم السياسية، والتي حرص الباحث فيها على تقصي ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تحول الأزمة اليمنية من الوسط المحلي إلى المحيط الدولي.. بالإضافة لتحليل طبيعة الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في إدارة الأزمة وأدواتها المتاحة لإيجاد الحلول مع شرح لأبرز المواقف والقرارات الصادرة عنها ومدى نجاحها أو فشلها في ذلك مع توقع مجموعة من السيناريوهات المحتملة لإنها الأزمة الراهنة.
ويعد الخليدي بهذه الدراسة الحديثة قد طرق بابا جديدا في مجال الدراسات التحليلية المتعلقة بوضع الأزمة اليمنية كونها تواكب الفترة الراهنة التي يمر بها اليمن،ولكونها احتوت على توصيات اعتمدتها لجنة المناقشة في إمكانية دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.
وعمل الخليدي صحفي ومراسل ومخرج، وهو مديراً للبرامج في قناة السعيدة.