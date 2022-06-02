الدكتوراه بامتياز للباحث عصام الخليدي في فلسفة العلوم السياسية من الأردن

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-خاص

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في مواكبة لوضع الأزمة اليمنية الراهنة والتي بدأت منذ سنوات، حصل الباحث عصام أحمد الخليدي على درجة الدكتوراة بامتياز في رسالته الموسومة بدور الأمم المتحدة في تحولات الأزمة اليمنية من الصراع الداخلي إلى الرهانات الإقليمية من 2011م إلى 2021م .

وجرت المناقشه صباح اليوم الخميس الموافق الثاني من شهر يونيو للعام 2022م لأطروحة الدكتوارة في فلسفة العلوم السياسية، والتي حرص الباحث فيها على تقصي ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تحول الأزمة اليمنية من الوسط المحلي إلى المحيط الدولي.. بالإضافة لتحليل طبيعة الدور الذي قامت به الأمم المتحدة في إدارة الأزمة وأدواتها المتاحة لإيجاد الحلول مع شرح لأبرز المواقف والقرارات الصادرة عنها ومدى نجاحها أو فشلها في ذلك مع توقع مجموعة من السيناريوهات المحتملة لإنها الأزمة الراهنة.

ويعد الخليدي بهذه الدراسة الحديثة قد طرق بابا جديدا في مجال الدراسات التحليلية المتعلقة بوضع الأزمة اليمنية كونها تواكب الفترة الراهنة التي يمر بها اليمن،ولكونها احتوت على توصيات اعتمدتها لجنة المناقشة في إمكانية دراستها وتنفيذها على أرض الواقع.

وعمل الخليدي صحفي ومراسل ومخرج، وهو مديراً للبرامج في قناة السعيدة.