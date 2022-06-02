محمد صلاح ينشر رسالة للجماهير وأصوات تطالب برحيله من ليفربول

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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نشر المصري محمد صلاح جناح ليفربول رسالة لجماهيره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يشكرهم خلالها على دعمهم طوال الموسم، مؤكدًا أنه متشوق للموسم الجديد وأنه على استعداد للتخلي عن كل الجوائز التي فاز بها خلال الموسم الحالي من أجل إعادة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وتوّج صلاح بجائزتي الحذاء الذهبي كهداف للدوري الإنجليزي وأكثر من مرر تمريرات حاسمة خلال الموسم، كما فاز بجائزة أفضل لاعب في الدوري بتصويت الجماهير والنقاد.

وقال صلاح: اختياري كأفضل لاعب عن طريق الجماهير والصحافيين خلال ذات الموسم هو أمر مميز لن أنساه أبدًا، أود أن أتخلى عن كل تلك الجوائز من أجل إعادة هذا النهائي (الأبطال) لكن هذه هي كرة القدم.

وتابع: لا يمكنني أن أعبر عن كيف كانت رغبتنا في إعادة تلك الكأس إلى ليفربول لكننا لم نستطع، أريد شكر الجماهير على دعمهم، لقد كان موسمًا طويلًا لكن جزءًا مني يتمنى أن يبدأ الموسم المقبل غدًا.

وخسر ليفربول في ملعب فرنسا الوطني بالعاصمة الفرنسية باريس أمام نظيره ريال مدريد بهدف دون رد، ليتوّج الأخير باللقب القاري رقم 14 في تاريخه

وكان بعض مشجعو ليفربول الإنجليزي طالبوا إدارة النادي بالتخلص من النجم المصري محمد صلاح وذلك بعدما فشل الطرفان بالوصول إلى اتفاق لتمديد تعاقده والذي سينتهي صيف العام المقبل.

وينتهي عقد النجم المصري مع ليفربول في صيف 2023، وأكد الأسبوع الماضي أنه سيبقى في صفوف الفريق الموسم المقبل بغض النظر عن محادثات تمديد التعاقد، ما يعني أنه سيكون قادراً على المغادرة مطلع العام المقبل.

ولم تسر الأمور حسب ما يجب في ليفربول خصوصاً بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد يوم السبت الماضي، إذ استهدف مشجعو الفريق الأحمر النجم المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل" يوم الأربعاء.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" فإن صلاح لا يمانع بالانتقال إلى أحد منافسي فريقه في الموسم ما بعد المقبل إذا لم يوافق ليفربول على شروطه.

وكتب أحد المشجعين عبر "تويتر": يجب التخلص من صلاح الآن، لقد تراجع مستواه في الأشهر الستة الأخيرة بشكل ملحوظ وبدأ ينشر المشاعر السلبية داخل الفريق، صحيح أنه أسطورة لكن يجب رحيله.

وقال آخر: يجب التخلص من صلاح في الصيف وعاجلاً.

وسجل اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا، 156 هدفًا في 254 مباراة منذ وصوله إلى ملعب "أنفيلد" من روما مقابل 43.7 مليون جنيه إسترليني في عام 2017، وفاز ببطولة الدوري ودوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي مع الفريق.

وهذا الموسم سجل صلاح 31 هدفاً في جميع المسابقات ليحقق ليفربول الفوز بكأسي الرابطة والاتحاد الإنجليزي.