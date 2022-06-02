أول موقف خليجي من الهدنة الجديدة في اليمن

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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رحب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف اليوم الخميس بإعلان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ تمديد الهدنة في اليمن لشهرين إضافيين، وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية التي دخلت حيز التنفيذ في الثاني من أبريل نيسان الماضي.

وأكد الحجرف في بيان نشره مجلس التعاون أن الاتفاق على تمديد الهدنة "يعكس الأهمية التي يوليها المجتمع الدولي للأزمة اليمنية". وثمن الحجرف جهود المبعوث الأممي وقيادة التحالف العربي لدعم الشرعية وكافة الأطراف في تمديد الهدنة، قائلا إنها "تعمل على استمرار تهيئة الأجواء للأطراف اليمنية لبدء العملية السياسية والوصول إلى سلام شامل يحقق الأمن والاستقرار في ربوع اليمن".

وأعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين. وقال غروندبرغ في بيان نشره مكتبه، إن أطراف النزاع استجابت "بشكل إيجابي" إلى اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية، حيث تدخل الهدنة المجددة حيز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية اليوم في السابعة مساء بتوقيت اليمن.