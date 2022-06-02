أسماء 40 لاعبا تم استدعائهم لمعسكر المنتخب اليمني للناشئين وموعد انطلاق البطولة وجدول مباريات المنتخب

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-تغطية خاصة

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أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني للناشئين عن القائمة الأولية المستدعاة إلى المعسكر الداخلي المقرر إقامته في صنعاء استعداداً للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي تقام منافساتها في الأردن خلال الفترة ( 22 يونيو – 1 يوليو)2022

واختار المدرب قيس محمد صالح قائمة مكونة من 40 لاعباً تضم المجموعة السابقة له بالإضافة إلى وجوة جديدة بهدف تجربتها واختيار الأفضل منها .

وحصد منتخب الناشئين لقب النسخة الماضية من هذه البطولة، بعد فوزه على السعودية في النهائي بركلات الترجيح.. مهديا اليمن اول لقب قاري في تاريخها.

فيما يلي ينشر مأرب برس أسماء اللاعبين المستدعيين:

- سعيد عبدالله الشبعان

- هيثم فيصل السلامي

- محمد هادي الهندي

- عبدالرحمن عبدالله عبدالنبي

- جمال عبدالله العفارة

- عبدالقادر عوض جمم

- أنور حسين الطريقي

- وضاح أنور محمد

- عبدالرحمن سالم ثابت

- محمد امين خصروف

- محمد امير البرواني

- أسامة عبدالله عبده

- مختار موفق مقبل

- أمجد علي بادي

- محمد رائد محسن

- رفعت سمير حسن

- حمزة يحيى الصرابي

- عمر وجيه سعد مهدي

- علي محمد احمد

- عادل عباس قاسم

- هاشم شهاب الحنبصي

- محمد وهيب محمد

- احمد مصطفى الحاج

- عصام عبداللطيف ردمان

- عيسى عبده قايد

- بسام احمد بن احمد

- علي نبيل احمد الحنبصي

- عبدالله خالد الدقن

- عمر طاهر البراق

- مروان عبدالسلام معياد

- عبدالرحمن الخضر أحمد

- احمد صالح البحري

- علي محمد الجرهومي

- ياسين فتحي احمد

- يوسف وهيب الجراش

- ابوبكر صالح باحفي

- احمد محمد خالد

- أيمن فاروق الوظري

- محمد خالد علي

- عمر غالب الكثيري

*جدول مباريات المنتخب اليمني في بطولة غرب آسيا للناشئين 2022 الجــوله الاولــى

اليمن × العراق

التاريخ 22/6/2022

يوم الأربعاء

الجــوله الـثانيه

اليمن × عمان

التاريخ 24/6/2022

يوم الجمعة

الجــوله الثـالثـــه

اليمن × الاردن

التاريخ 26/6/2022

يوم الأحد