عاجل: اتفاق على تمديد الهدنة في اليمن

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أعلن مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن استجابة الأطراف لاقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين.
وأوضح المبعوث الأممي، في بيان له، اليوم الخميس، أن الهدنة المجددة تدخل حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية، اليوم في الساعة 7 مساءً بتوقيت اليمن، مشيرا إلى أنه تم تمديد الهدنة وفق نفس أحكام الاتفاقية الأصلية، والتي دخلت حيز التنفيذ في 2 أبريل الماضي.
وقال إن شهري الهدنة شهدا المزيد من دخول الوقود إلى اليمن عبر ميناء الحديدة، واستئناف الرحلات التجارية من وإلى مطار صنعاء، ومشاورات لفتح الطرق في تعز وفي محافظات أخرى، ولتنفيذ آليات خفض التصعيد العسكري على مستوى البلاد.
واشاد باتخاذ الأطراف هذه الخطوات، وبموافقتهم على تجديد الهدنة، مضيفا أن الهدنة تمثل تحولاً كبيراً في مسار الحرب تم تحقيقه من خلال اتخاذ قرار مسؤول وشجاع من قبل الأطراف، مؤكدا أنه لا بد من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما فيما يتعلق بفتح الطرق.
وتابع: "سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً، والتوجه نحو حل سياسي مستدام لهذا النزاع يلبي تطلعات ومطالب اليمنيين المشروعة رجالاً ونساءً".