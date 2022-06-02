استبعاد الداحي و4 لاعبين آخرين من معسكر المنتخب اليمني الأول في قطر

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

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استبعد الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم خمسة لاعبين من معسكر المنتخب المقام حالياً في الدوحة استعدادا للمشاركة في التصفيات الآسيوية ضمن المجموعة الثانية والتي تضم ( اليمن – فلسطين – الفلبين – منغوليا) وتستضيف منافساتها منغوليا خلال الفترة (8-14) يونيو الجاري.

وجاء استبعاد اللاعبين لضيق الوقت وقرب موعد التصفيات ، وحاجة الجهاز الفني للتركيز أكثر على العناصر الأكثر جاهزية .

وقدم الجهاز الفني شكره للاعبين على ما قدموه خلال تواجدهم مع المنتخب ، مؤكداَ ان الفرصة مازالت مفتوحة امامهم في معسكرات ومشاركات قادمة .

واللاعبين هم :-

1- عماد منصور

2- محمد الداحي

3 – بشير المنيفي

4- محمد السقطري

5- عمرو طلال