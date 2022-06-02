السعودية تصدر قرارا ملزما بشأن ماء زمزم على خطى البوعزيزي.. رجل يحرق نفسه أمام منزله في ثاني دولة عربية استجابة لطلب أنقرة.. الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة الجديدة Türkiye تفاصيل دفعة جديدة لمشروع خط أنابيب غاز يغذّي أوروبا من نيجيريا عبر المغرب طائرات أميركية متطورة لأوكرانيا قد تقلب موازين المعارك... وهذه أبرز قدراتها دولة خليجية تشهد ظاهرة فلكية غريبة طوال شهر رئيس أكبر مصرف أمريكي يحذر من "إعصار قادم" في الاقتصاد العالمي الأرجنتين تضرب إيطاليا وتحرز كأس «فيناليسيما» حملة إختطاف جديدة تشنها مليشيات الحوثي على أتباع المرجع «المـؤيدي» في عمران هيمارس” سلاح أمريكي لأوكرانيا قادر على قلب موازين المعركة
قررت السلطات السعودية، منع المسافرين إلى خارج المملكة من وضع عبوات ماء زمزم داخل الأمتعة الموزونة.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" أن الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة أصدرت تعميما جديدا إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع عبوات زمزم داخل الأمتعة الموزونة".
وشددت الهيئة على أن "عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك"