السعودية تصدر قرارا ملزما بشأن ماء زمزم على خطى البوعزيزي.. رجل يحرق نفسه أمام منزله في ثاني دولة عربية استجابة لطلب أنقرة.. الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة الجديدة Türkiye تفاصيل دفعة جديدة لمشروع خط أنابيب غاز يغذّي أوروبا من نيجيريا عبر المغرب طائرات أميركية متطورة لأوكرانيا قد تقلب موازين المعارك... وهذه أبرز قدراتها دولة خليجية تشهد ظاهرة فلكية غريبة طوال شهر رئيس أكبر مصرف أمريكي يحذر من "إعصار قادم" في الاقتصاد العالمي الأرجنتين تضرب إيطاليا وتحرز كأس «فيناليسيما» حملة إختطاف جديدة تشنها مليشيات الحوثي على أتباع المرجع «المـؤيدي» في عمران هيمارس” سلاح أمريكي لأوكرانيا قادر على قلب موازين المعركة
اقدام مواطن جزائري، على حرق نفسه، في ولاية "خنشلة"، قبل أن تتدخل الجهات المختصة لإنقاذه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وتلقى المركز المتقدم للحماية المدينة بالولاية الجزائرية، الأربعاء، إخطارا بإقدام أب لثلاثة أطفال يبلغ من العمر أربعين سنة، على محاولة الانتحار حرقا بالبنزين أمام مسكنه، وفقا لموقع" النهار" الجزائري.
وتمكن عدد من المواطنين من إخماد ألسنة اللهب التي نشبت في كامل جسده، قبل نقله إلى مستشفى "أحمد بن بلة"، حيث تلقى العلاج الأولي وتم تحويله إلى المستشفى الجامعي في ولاية باتنة نظرا لحالته الصحية الحرجة.
وأصيب المواطن الجزائري بحروق من الدرجة الثالثة، فيما باشرت مصالح الشرطة القضائية من جهتها تحقيقاتها للكشف عن الأسباب والظروف التي أحاطت بهذا الحادث الأليم.
وتشير المعلومات الأولية من مصادر مقربة أن "الضحية كان يعاني ظروفا اجتماعية قاهرة"، حسب موقع النهار.
وتعيد الواقعة للأذهان، حادثة اضرام المواطن التونسي، طارق الطيب محمد البوعزيزي، النار في جسده، احتجاجا على مصادرة بلدية مدينة سيدي بوزيد، لمصدر رزقه الذي كان عبارة عن عربة صغيرة لبيع الخضروات والفواكه.
وتسببت الحادثة التي وقعت في 17 ديسمبر 2010، بانطلاق شرارة الثورة في تونس، ليتبعها "ثورات الربيع العربي" في عدة دول عربية