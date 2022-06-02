استجابة لطلب أنقرة.. الأمم المتحدة تعتمد اسم تركيا بصيغة الجديدة Türkiye

الخميس 02 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، اعتمادها تسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية، بصيغة "Türkiye" عوضاً عن "Turkey"، بناءً على طلب أنقرة.

بذلك ستُتداوَل الآن الصيغة الجديدة "Türkiye" في اللغات الأجنبية كما تُكتب بالتركية.

وفي حديثه للأناضول، قال المتحدث باسم أمين عامّ الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إنهم تلقوا رسالة من وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، موجهة إلى الأمين العامّ أنطونيو غوتيريش، يطلب فيها استخدام صيغة "Türkiye" عوضاً عن الصيغة المعتادة "Turkey" في الساحة الدولية.

وأضاف المتحدث أن تغيير اسم البلد من صيغة إلى صيغة أخرى دخل حيّز التنفيذ منذ لحظة تَسلُّم الرسالة.

وتَقدَّمت تركيا بطلب إلى الأمم المتحدة لتسجيل اسمها في اللغات الأخرى المعتمَدة رسمياً لدى المنظمة الدولية بصيغة "Türkiye" كما تُكتب بالتركية.

وقال جاوش أوغلو في تغريدة عبر تويتر الثلاثاء، إنه بعث برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لتسجيل اسم تركيا في اللغات الأجنبية المعتمدة لدى المنظمة (التي تستخدم الأحرف اللاتينية)، بصيغة "Türkiye".

وسبق أن قال الرئيس أردوغان إن اسم "Türkiye" أفضل ممثّل ومعبّر عن ثقافة وحضارة وقيم الشعب التركي.

وأوصى الشركات باستخدام عبارة "Made in Türkiye" بدلاً من "Made in Turkey" على سلعها المخصصة للتصدير