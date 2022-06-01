إعلان جديد من الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة باليمن

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أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، عن تلقيها مؤشرات من طرف الشرعية والتحالف، وصنعاء وصفتها بالإيجابية، بشأن تمديد الهدنة
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك -في تصريحات صحفية- "تلقينا مؤشرات إيجابية أولية حول تمديد الهدنة في اليمن"، في إشارة إلى احتمالية توصل أطراف الحرب في اليمن إلى اتفاق يقضي بتجديد الهدنة شهرين آخرين.
وأعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جرودنبرغ، مطلع أبريل الماضي عن هدنة إنسانية عسكرية في اليمن.