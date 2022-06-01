الحكومة اليمنية: النظام الإيراني يسعى لاغراق الاراضي اليمنية بالمخدرات

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، ان النظام الايراني لم يكتفي بتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات والاسلحة والذخائر وخبراء صناعة الالغام والعبوات الناسفة لمليشيا الحوثي الارهابية، لقتل اليمنيين.

واوضح معمر الارياني، ان "النظام الإيراني عمد إلى محاولة اغراق الاراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة"، بحسب وكالة سبأ للانباء.

واشار الارياني الى ان "النظام الإيراني يواصل العربدة في المنطقة عبر انشاء المليشيات الطائفية المسلحة لادارة حروب بالوكالة واقلاق امن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مستغلا الصمت الدولي وغض الطرف عن ممارساته الارهابية التي تشكل انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الدولية".

وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن بادانة ممارسات النظام الايراني واتخاذ موقف واضح وحازم ازاء أنشطته الارهابية التي تزعزع امن واستقرار المنطقة ويدفع ثمنها المدنيين الابرياء، والقيام بمسئولياتها القانونية في وقف مختلف انشطة التهريب وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

والثلاثاء، أعلنت السلطات اليمنية ضبط سفينة مخدرات ايرانية في سواحل حوف التابعة لمحافظة المهرة.