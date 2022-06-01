إعلان جديد من الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة باليمن الحكومة اليمنية: النظام الإيراني يسعى لاغراق الاراضي اليمنية بالمخدرات مصدر في الوفد الحكومي المفاوض ل "مأرب برس" هذا ما سيحدث يوم غد الخميس. تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات منظمات دولية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف قيادي حوثي يختطف فتاة قاصرة لإرغامها على الزواج منه ”عنوة“ الأردن.. تفاصيل لقاء الوفد الحكومي مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي بشأن حصار تعز أمنية مأرب تعقد إجتماعاً استثنائياً وتؤكد جاهزية القوات العسكرية والأمنية لتنفيذ مهام الحسم الرئيس ”العليمي“ يتحدث عن ”رسالة تحدٍ حوثية“ ويطالب المجتمع الدولي بإلزام المليشيا بفتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين وزير الصناعة يضع سفراء الاتحاد الأوروبي أمام ابرز التحديات الاقتصادية والإنسانية بيان مشترك.. دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وتقديم الدعم الاقتصادي للحكومة اليمنية
قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة، معمر الارياني، ان النظام الايراني لم يكتفي بتهريب الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرات والاسلحة والذخائر وخبراء صناعة الالغام والعبوات الناسفة لمليشيا الحوثي الارهابية، لقتل اليمنيين.
واوضح معمر الارياني، ان "النظام الإيراني عمد إلى محاولة اغراق الاراضي اليمنية بالمخدرات ضمن استراتيجيته للفتك باليمنيين، والعبث بأمن واستقرار اليمن والمنطقة"، بحسب وكالة سبأ للانباء.
واشار الارياني الى ان "النظام الإيراني يواصل العربدة في المنطقة عبر انشاء المليشيات الطائفية المسلحة لادارة حروب بالوكالة واقلاق امن واستقرار المنطقة وتهديد خطوط الملاحة، وتهريب الأسلحة والمخدرات، مستغلا الصمت الدولي وغض الطرف عن ممارساته الارهابية التي تشكل انتهاك فاضح للقوانين والمواثيق الدولية".
وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامن بادانة ممارسات النظام الايراني واتخاذ موقف واضح وحازم ازاء أنشطته الارهابية التي تزعزع امن واستقرار المنطقة ويدفع ثمنها المدنيين الابرياء، والقيام بمسئولياتها القانونية في وقف مختلف انشطة التهريب وتعزيز الأمن والسلم الإقليمي والدولي.
والثلاثاء، أعلنت السلطات اليمنية ضبط سفينة مخدرات ايرانية في سواحل حوف التابعة لمحافظة المهرة.