إعلان جديد من الأمم المتحدة بشأن تمديد الهدنة باليمن الحكومة اليمنية: النظام الإيراني يسعى لاغراق الاراضي اليمنية بالمخدرات مصدر في الوفد الحكومي المفاوض ل "مأرب برس" هذا ما سيحدث يوم غد الخميس. تقييم الحوادث في اليمن يفند ادعاءات منظمات دولية حيال أخطاء ارتكبتها قوات التحالف قيادي حوثي يختطف فتاة قاصرة لإرغامها على الزواج منه ”عنوة“ الأردن.. تفاصيل لقاء الوفد الحكومي مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي بشأن حصار تعز أمنية مأرب تعقد إجتماعاً استثنائياً وتؤكد جاهزية القوات العسكرية والأمنية لتنفيذ مهام الحسم الرئيس ”العليمي“ يتحدث عن ”رسالة تحدٍ حوثية“ ويطالب المجتمع الدولي بإلزام المليشيا بفتح طرق تعز ودفع رواتب الموظفين وزير الصناعة يضع سفراء الاتحاد الأوروبي أمام ابرز التحديات الاقتصادية والإنسانية بيان مشترك.. دول مجلس التعاون الخليجي تؤكد على تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية وتقديم الدعم الاقتصادي للحكومة اليمنية
كشف مصدر حكومي في الوفد المفاوض لفتح منافذ تعز عن انعقاد جلسة مفاوضات بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الأممي يوم غد الخميس.
ووقال المصدر في تصريح خاص ل " مأرب برس" أن جلسة مفاوضات أو جلسة استماع ستعقد غدا الخميس الثاني من يونيو والذي يصادف أخر يوم للهدنة الأممية في العاصمة الأردنية عمان مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن هانس غروندوبرغ للاطلاع علي نتائج اجتماع المبعوث مع وفد الحوثيين في عمان.
واشار المصدر إلى أن الجلسة ستكون لمعرفة رد مكتب المبعوث الأممي والحوثين علي المبادرة المكتوبة التي تقدم بها الوفد الحكومي لمكتب المبعوث قبل خمسة ايام بخصوص فتح كافة منافذ تعز الرئيسية.