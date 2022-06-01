مصدر في الوفد الحكومي المفاوض ل "مأرب برس" هذا ما سيحدث يوم غد الخميس.

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - خاص - عمان

عدد القراءات 1029

كشف مصدر حكومي في الوفد المفاوض لفتح منافذ تعز عن انعقاد جلسة مفاوضات بين الوفد الحكومي ومكتب المبعوث الأممي يوم غد الخميس.

ووقال المصدر في تصريح خاص ل " مأرب برس" أن جلسة مفاوضات أو جلسة استماع ستعقد غدا الخميس الثاني من يونيو والذي يصادف أخر يوم للهدنة الأممية في العاصمة الأردنية عمان مع مكتب مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص الى اليمن هانس غروندوبرغ للاطلاع علي نتائج اجتماع المبعوث مع وفد الحوثيين في عمان.

واشار المصدر إلى أن الجلسة ستكون لمعرفة رد مكتب المبعوث الأممي والحوثين علي المبادرة المكتوبة التي تقدم بها الوفد الحكومي لمكتب المبعوث قبل خمسة ايام بخصوص فتح كافة منافذ تعز الرئيسية.