الأردن.. تفاصيل لقاء الوفد الحكومي مع مسؤولين من الاتحاد الأوروبي بشأن حصار تعز

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بحث وفد الحكومة الشرعية المفاوض لفتح طرقات تعز اليوم الاربعاء مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا "جابريل فينالس" في العاصمة الأردنية عمّان جهود رفع الحصار وتخفيف معاناة سكان المحافظة.

وناقش اللقاء المفاوضات الجارية لفتح الطرق وفق عناصر الهدنة، وبما يؤدي لرفع الحصار الجائر على مدينة تعز، والمستمر منذ سبع سنوات.

ودعا الوفد الاتحاد الأوروبي الى الضغط على مليشيا الحوثي، للالتزام بعناصر الهدنة، وفتح الطرق دون تأخير.

بدوره أكد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لهذه الجهود، والاسراع في فتح الطرق، والسماح بوصول قوافل الاغاثة الإنسانية، وحركة التنقل في مدينة تعز.

وفي سياق متصل التقى الوفد، ممثلين عن السفارة البريطانية لبحث الاسراع بتنفيذ بنود الهدنة، فيما يتعلق بفتح الطرق ورفع الحصار عن تعز.

وأعرب المسؤولون البريطانيون عن دعمهم الكامل لحق أبناء محافظة تعز في التنقل بحرية، وتلقي المساعدات الإنسانية والطبية التي حرموا منها جراء الحصار.

وبحث الوفد خلال اتصال هاتفي مع السفير الفرنسي لدى اليمن، جان ماري صفا، الجهود الأممية المبذولة لفتح الطرق لاسيما في محافظة تعز.

وطالبوا فرنسا بلعب دور أكبر في دفع مليشيا الحوثي للايفاء بتعهداتها ضمن الهدنة، ورفع حصارها على مدينة تعز.