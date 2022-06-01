أمنية مأرب تعقد إجتماعاً استثنائياً وتؤكد جاهزية القوات العسكرية والأمنية لتنفيذ مهام الحسم

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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عقدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب اليوم الاربعاء اجتماعا، برئاسة نائب رئيس اللجنة اللواء الركن ناصر ثوابة قائد المنطقة العسكرية الثالثة، لمناقشة مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية.

وجاء الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ـ محافظ المحافظة اللواء سلطان بن علي العرادة.

وناقش الاجتماع جملة من القضايا والمواضيع المتعلقة بالمستجدات العسكرية والوضع الأمني والخطط والإجراءات الخاصة بتعزيز الأمن والاستقرار في المحافظة، في ضوء التطورات الحاصلة على المستوى الوطني حسب ما ذكر موقع القوات المسلحة.

وأشاد الاجتماع بجهود الأجهزة الامنية والوحدات المختلفة في حفظ الأمن والاستقرار وتفاني رجال الجيش والأمن في أداء واجبهم خلال الفترة الماضية لتعزيز حالة السكينة والاستقرار في المحافظة.

وأكدت اللجنة الأمنية بمحافظة مأرب التزامها بتوجيهات القيادة العليا للقوات المسلحة وضبط النفس رغم خروقات المليشيا الحوثي في مختلف المحاور واستمرار التحشيد..

مؤكدة على أن جميع القوات العسكرية والأمنية على أتم الجاهزية والاستعداد للردع والحسم إزاء أي اعتداء للمليشيا الحوثية الارهابية.

كما شددت على ضرورة مواصلة تطوير الجهود الأمنية من أجل تعزيز الأداء الأمني ورفع الجاهزية واليقظة الأمنية، لتحقيق أعلى مستويات التكامل والاستجابة المشتركة مع المنطقة العسكرية ووزارة الدفاع.