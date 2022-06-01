في كمين مسلح... مقتل عناصر تابعين للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة بينهم قيادي بارز وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح يتفقد سير المشاريع الجاري تنفيذها في مطار عدن الدولي قيمة الريال اليمني امام السعودي والدولار مساء اليوم وأسعار الذهب في صنعاء وعدن الاتحاد الأوروبي يرحب بتسيير أول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة ويشدد على فتح معابر تعز دراسة حديثة: 10 تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي خلال المرحلة القادمة ”واشنطن“ تحذّر من تعثّر المحادثات لتمديد الهدنة في اليمن الرئاسي اليمني للمبعوث الأممي: شروط تمديد الهدنة لم تكتمل الحكومة الفرنسية تكشف سبب الفوضى التي حدثت في نهائي أبطال أوروبا مليشيا الحوثي تقصف مواقع الجيش شمال تعز وتنكسر غربا لماذا يتعنت الحوثيون في رفع الحصار عن مدينة تعز؟
قتل 5 عناصر وأصيب 9 آخرون من قوات "دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بانفجار وكمين جنوب شرق اليمن.
وأعلنت قوات "دفاع شبوة" في بيان، الأربعاء، عن إصابة "رئيس أركان اللواء الثاني في هذه القوات المقدّم ماجد لمروق النسي واستشهاد اثنين من مرافقيه وجرح ثلاثة آخرين".
وأوضحت أن الضحايا سقطوا "في كمين غادر استهدفهم في منطقة جول الريدة في محافظة شبوة".
وفي سياق متصل، كشف مسؤول بالسلطة المحلية في شبوة، عن هجوم آخر "بعبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، أثناء مرورها في الطريق العام غربي مدينة عتق عاصمة المحافظة".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين"، وفق وكالة "الأناضول"