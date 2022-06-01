في كمين مسلح... مقتل عناصر تابعين للمجلس الانتقالي في محافظة شبوة بينهم قيادي بارز

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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قتل 5 عناصر وأصيب 9 آخرون من قوات "دفاع شبوة" التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، بانفجار وكمين جنوب شرق اليمن.

وأعلنت قوات "دفاع شبوة" في بيان، الأربعاء، عن إصابة "رئيس أركان اللواء الثاني في هذه القوات المقدّم ماجد لمروق النسي واستشهاد اثنين من مرافقيه وجرح ثلاثة آخرين".

وأوضحت أن الضحايا سقطوا "في كمين غادر استهدفهم في منطقة جول الريدة في محافظة شبوة".

وفي سياق متصل، كشف مسؤول بالسلطة المحلية في شبوة، عن هجوم آخر "بعبوة ناسفة انفجرت بدورية عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، أثناء مرورها في الطريق العام غربي مدينة عتق عاصمة المحافظة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن "الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين"، وفق وكالة "الأناضول"