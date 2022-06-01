وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح يتفقد سير المشاريع الجاري تنفيذها في مطار عدن الدولي

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس_ متابعات

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اطلع وزير النقل الدكتور عبدالسلام صالح حُميد ،اليوم، سير عمل المشاريع الجاري تنفيذها في مطار عدن الدولي، وكان في استقباله مدير عام المطار ومدير الأمن ومساعد مدير المطار للشؤون الفنية.

واطلع الوزير على سير اعمال تنفيذ مشروع البوابة الجديدة للمطار، مستمعاً من المهندسين المشرفين عن سير التنفيذ لهذا المشروع الذي سيضفي على المطار لمسات جمالية تتناسب مع الطابع الحضاري والمدني لمدينة عدن وكذا تأمين وحماية المطار .

وشملت المشاريع إعادة تأهيل صالة كبار الضيوف التي تضررت من جراء قصف مليشيات الحوثي الانقلابية بالصواريخ الباليستية عند عودة حكومة المناصفة من الرياض آواخر شهر ديسمبر من العام الماضي والذي يجري العمل فيها بوتيرة عالية .

كما تفقد الوزير حُميد صالات المغادرة والاستقبال للمسافرين للاطمئنان على استقرار التيار الكهربائي ومنظومة التكييف ،مشددا على الاسراع في تنفيذ التوجيهات العاجلة للتدخل بشأن صيانة مدرج الهبوط والاقلاع، بالتنسيق مع قيادة هيئة الطيران المدني والإرصاد .

موجهآ قيادة المطار وجميع القيادات في المطار ببذل جهود استثنائية لتحسين خدمات المطار وتقديم كافة التسهيلات للمغادرين والوافدين وتجاوز كافة الصعوبات التي تطرأ وبصورة عاجلة، مؤكدآ بان الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ العقوبات القانونية تجاه اي اختلالات او قصور.

وبنفس الوقت اثنى الوزير على جهود قيادة المطار وبأن الرد الايجابي على كل الحملات الإعلامية وخاصة المغرضة منها هو تجاوز القصور وتحقيق الأنجازات الملموسة في تحديث المطار وتحسين خدماته تجاه الشعب .

رافق الوزير في الزيارة التفقدية الأخ بسام المفلحي مدير عام مكتب الوزير