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قيمة الريال اليمني امام السعودي والدولار مساء اليوم وأسعار الذهب في صنعاء وعدن

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء: 1-6-2022 بحسب ما رصده محرر مأرب برس: 

الأسعار في صنعاء 

 شراء الدولار 558

بيع الدولار 560

شراء السعودي 148.25

بيع السعودي 148.50

أسعار الصرف في عدن

 شراء الدولار 1014

بيع الدولار 1035

شراء السعودي 268

بيع السعودي 270

أسعار الذهب في صنعاء

الأربعاء - 01/06/2022 

 جنيه الذهب

شراء = 238,000 ريال 

بيع = 242,000 ريال 

 جرام عيار 21 

شراء = 29,800 ريال 

بيع = 31,500 ريال 

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 422,000 ريال 

بيع = 427,000 ريال 

جرام عيار 21 

شراء = 53,000 ريال 

بيع = 56,000 ريال

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