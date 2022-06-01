قيمة الريال اليمني امام السعودي والدولار مساء اليوم وأسعار الذهب في صنعاء وعدن الاتحاد الأوروبي يرحب بتسيير أول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة ويشدد على فتح معابر تعز دراسة حديثة: 10 تحديات تواجه مجلس القيادة الرئاسي خلال المرحلة القادمة ”واشنطن“ تحذّر من تعثّر المحادثات لتمديد الهدنة في اليمن الرئاسي اليمني للمبعوث الأممي: شروط تمديد الهدنة لم تكتمل الحكومة الفرنسية تكشف سبب الفوضى التي حدثت في نهائي أبطال أوروبا مليشيا الحوثي تقصف مواقع الجيش شمال تعز وتنكسر غربا لماذا يتعنت الحوثيون في رفع الحصار عن مدينة تعز؟ دولة خليجية غير الإمارات تخطط لإنشاء أكبر المباني في العالم على الإطلاق عشية انتهاء هدنة اليمن.. أول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة منذ 2016
أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء: 1-6-2022 بحسب ما رصده محرر مأرب برس:
الأسعار في صنعاء
شراء الدولار 558
بيع الدولار 560
شراء السعودي 148.25
بيع السعودي 148.50
أسعار الصرف في عدن
شراء الدولار 1014
بيع الدولار 1035
شراء السعودي 268
بيع السعودي 270
أسعار الذهب في صنعاء
الأربعاء - 01/06/2022
جنيه الذهب
شراء = 238,000 ريال
بيع = 242,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 29,800 ريال
بيع = 31,500 ريال
أسعار الذهب في عدن
جنيه الذهب
شراء = 422,000 ريال
بيع = 427,000 ريال
جرام عيار 21
شراء = 53,000 ريال
بيع = 56,000 ريال