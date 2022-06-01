قيمة الريال اليمني امام السعودي والدولار مساء اليوم وأسعار الذهب في صنعاء وعدن

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات

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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الاربعاء: 1-6-2022 بحسب ما رصده محرر مأرب برس:

الأسعار في صنعاء

شراء الدولار 558

بيع الدولار 560

شراء السعودي 148.25

بيع السعودي 148.50

أسعار الصرف في عدن

شراء الدولار 1014

بيع الدولار 1035

شراء السعودي 268

بيع السعودي 270

أسعار الذهب في صنعاء

الأربعاء - 01/06/2022

جنيه الذهب

شراء = 238,000 ريال

بيع = 242,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 29,800 ريال

بيع = 31,500 ريال

أسعار الذهب في عدن

جنيه الذهب

شراء = 422,000 ريال

بيع = 427,000 ريال

جرام عيار 21

شراء = 53,000 ريال

بيع = 56,000 ريال