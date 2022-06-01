الاتحاد الأوروبي يرحب بتسيير أول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة ويشدد على فتح معابر تعز

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 04 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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رحب الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، بانطلاق أول رحلة تجارية بين صنعاء والقاهرة منذ 2016، بموجب الهدنة الإنساني التي ستنتهي غدا الخميس.

وقالت بعثة الاتحاد في بيان لها إن هذه الرحلة تمثل خطوة أخرى لتعزيز الهدنة والسماح لليمنيين بالحصول على الرعاية الطبية والدراسة ولم الشمل مع أحبائهم.

وشدد البيان على ضرورة التوصل إلى اتفاق لفتح الطرق، خاصة في تعز.

واليوم الأربعاء، أقلعت من مطار صنعاء الدولي، أول رحلة تجارية متوجهة إلى العاصمة المصرية القاهرة، بموجب اتفاق الهدنة المبرمة في أبريل الماضي.

وذكرت وكالة "سبأ" بنسختها الحوثية أن "الرحلة التجارية الأولى، غادرت من مطار صنعاء الدولي متجهة إلى جمهورية مصر العربية، وعلى متنها 78 راكباً بعد توقف دام أكثر من ست سنوات".

ومطلع أبريل/ نيسان الماضي، أعلنت الأمم المتحدة موافقة أطراف الصراع على هدنة لمدة شهرين (تنتهي الخميس) قابلة للتمديد، تتضمن وقف إطلاق النار في جميع الجبهات وتسيير رحلات تجارية من مطار صنعاء إلى عمان والقاهرة، ودخول 18 سفينة وقود إلى موانئ الحديدة.

وإضافة لذلك، نصت الهدنة على "اجتماع الأطراف (بدعوة من المبعوث بعد سريان الهدنة) للاتفاق على فتح طرق في تعز وغيرها من المحافظات"، إلا أن الأمم المتحدة فشلت في إقناع الحوثيين بهذا الأمر خلال المشاورات التي انطلقت في عمّان الأربعاء الماضي واختتمت الأحد دون أي تقدم يذكر.