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الحكومة الفرنسية تكشف سبب الفوضى التي حدثت في نهائي أبطال أوروبا

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات
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قالت الحكومة الفرنسية يوم الأربعاء أنه لم تحدث "دراما" بنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم في باريس يوم السبت الماضي والذي تضرر من شغب الجماهير، وسط انتقادات لها بسبب التعامل مع المباراة الهامة.

وأبلغت المتحدثة باسم الحكومة أوليفيا غريوري الصحفيين : كان من الممكن أن نتعامل بشكل أفضل لكن لا توجد دراما، مع عدم إنكار أن التذاكر المزيفة ساهمت في شغب الجماهير خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا.

وتأجل موعد انطلاق النهائي في استاد فرنسا، الذي انتهى بفوز ريال مدريد 1-صفر على ليفربول، لأكثر من نصف ساعة لمحاولة الشرطة منع جماهير من اقتحام الملعب وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين ومن بينهم أطفال.

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