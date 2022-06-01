مليشيا الحوثي تقصف مواقع الجيش شمال تعز وتنكسر غربا

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قال مصدر عسكري للمركز الإعلامي لمحور تعز أن الجيش الوطني أفشل محاولة تسلل لمليشيا الحوثي الإيرانية في جبل الأحطوب بجبل حبشي غرب محافظة تعز.
وقصفت مليشيا الحوثي خلال الساعات الماضية، مواقع لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهتي الزنوج والدفاع الجوي شمال مدينة تعز، في استمرار لخروقات المليشيا المتكررة للهدنة الأممية.
ووفق إحصائية لمحور تعز العسكري، فقد رصد الجيش 1666خرقا في المحافظة للهدنة الأممية ارتكبتها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ بدء سريان الهدنة في مطلع أبريل الماضي وحتى الـ25 من مايو المنصرم.
وطالت الخروقات الحوثية مواقع عسكرية والأحياء المكتظة بالسكان داخل مدينة تعز والمناطق والقرى الآهلة ومخيمات النازحين خارج المدينة، ونتج عنها استشهاد ما لا يقل عن 8 أشخاص بينهم مدنيين اثنين وجرح 58 آخرين بينهم 17 مدنيا بينهم أطفال ونساء.