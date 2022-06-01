وزير الخارجية الروسي في الخليج للمرة الثانية والحديث عن وساطة... تفاصيل

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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بدأ وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، زيارة إلى الرياض، الثلاثاء 31 مايو (أيار)، حيث التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان الذي أكد أن بلاده على استعداد لبذل الجهود اللازمة للمساهمة في التوصل إلى حل سياسي للأزمة الأوكرانية.

وشدد فيصل بن فرحان على موقف السعودية المبني على أسس القانون الدولي ودعمها الجهود الهادفة للتوصل إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويحقق الأمن والاستقرار.

كما بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال مستجدات الأوضاع في المنطقة والعالم والجهود المبذولة تجاهها، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن لافروف التقى، الثلاثاء، نظيره السعودي، وإن الوزيرين أشادا بمستوى التعاون داخل "أوبك+".

وأضافت في بيان، "أشارا إلى تأثير التعاون الوثيق بين روسيا والسعودية في ما يتعلق باستقرار الأسواق العالمية للهيدروكربونات في هذا القطاع المهم استراتيجياً".

ووصل وزير الخارجية الروسي إلى الرياض قادماً من البحرين في زيارة رسمية للسعودية.

لقاء مع وزراء خارجية مجلس التعاون وفي السياق، قال مسؤولان خليجيان، إن زيارة لافروف إلى الرياض ستشهد اجتماعاً مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف المسؤولان، أنه من المتوقع أن يلتقي لافروف وزراء خارجية السعودية والإمارات وعُمان والكويت وقطر والبحرين في مقر مجلس التعاون الخليجي بالرياض، اليوم الأربعاء.

ولم يتضح ما الذي ستُركز عليه المحادثات، لكن المسؤولين قالا، إن الوزراء الخليجيين الستة سيعقدون أيضاً اجتماعاً عبر الإنترنت مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، في وقت لاحق الأربعاء. التزام الحياد والتزمت دول الخليج الحياد في الصراع الروسي- الأوكراني.

وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث هاتفياً مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الاثنين، ملقياً الضوء على أهمية الدعم الدولي لأوكرانيا. وقال وزير الخارجية العماني في تصريحات نشرتها وزارة الخارجية، السبت، إن الأزمة تتطلب حلاً أوروبياً، وإن نهج "معنا أو ضدنا" لن يجدي نفعاً.

العقوبات على روسيا

جاءت زيارة وزير الخارجية الروسي إلى السعودية وسط تنامي العقوبات الغربية على موسكو رداً على هجومها على أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) الماضي. وفي وقت سابق، استبعد لافروف رفع العقوبات الغربية المفروضة على بلاده، متهماً الولايات المتحدة بأنها تؤيد مواصلة العقوبات حتى بعد أن تنتهي الأزمة الأوكرانية.

وأكد وزير الخارجية الروسي أنه من غير المرجح رفع العقوبات الأخيرة المفروضة ضد روسيا، لافتاً إلى أن الولايات المتحدة تخبر حلفاءها بهذا الأمر خلف "الأبواب المغلقة".

وقال لافروف، إن "موسكو تحاول منع الغرب من إقامة عالم أحادي القطب". اجتماع "أوبك+" تأتي زيارة لافروف قبل يوم واحد من اجتماع "أوبك+" في فيينا حيث من المتوقع أن تلتزم المجموعة باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي وترفع قليلاً المستوى المستهدف للإنتاج في يوليو (تموز).

وترفض السعودية وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" حتى الآن ضغوط الولايات المتحدة لضخ زيادة كبيرة في إنتاج النفط لتهدئة الأسعار.

وتقول الرياض، إن ارتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل جيوسياسية، وصعوبات تتعلق بقدرات التكرير، والضرائب المرتفعة في العالم الغربي، وليس بسبب المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

وقال البيت الأبيض، إن اثنين من كبار المسؤولين الأميركيين زارا السعودية الأسبوع الماضي، لإجراء محادثات ركزت على إمدادات الطاقة العالمية وإيران إلى جانب قضايا إقليمية أخرى، لكنهما لم يطلبا زيادة صادرات النفط. والتقى المسؤولان، بريت ماكغورك كبير مستشاري الرئيس جو بايدن في شؤون الشرق الأوسط وعاموس هوشستين مبعوث وزارة الخارجية لشؤون الطاقة، كبار المسؤولين السعوديين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان-بيير للصحافيين، "أؤكد أن بريت ماكغورك وعاموس هوشستين كانا في المنطقة لمتابعة المحادثات حول مجموعة من القضايا بما في ذلك أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار، وضمان استقرار إمدادات الطاقة العالمية وغيرها من القضايا الإقليمية".

وأضافت أن الزيارة كانت "لاستعراض التفاعل مع السعودية بخصوص أمن الطاقة"، وأن المسؤولين الأميركيين لم يطلبا زيادة صادرات النفط.

وقالت إن مجموعة "أوبك+" ستتخذ القرار بنفسها في ما يتعلق بالنفط و"نتشاور مع جميع المنتجين المعنيين بشأن أوضاع السوق بما في ذلك السعودية