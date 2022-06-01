وكالة تتحدث عن موافقة المجلس الرئاسي على تمديد الهدنة الأممية الى هذا التاريخ

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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قالت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء بإن المجلس الرئاسي، وافق على تمديد الهدنة الأممية في اليمن، شهرين إضافيين، بالتزامن مع قرب إنتهاء الهدنة الأممية الأولى والتي بدأت مطلع إبريل الماضي.

ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر دبلوماسي تأكيده موافقة مجلس القيادة على تمديد الهدنة لمدة شهرين ابتداء من 2 يونيو وحتى 2 أغسطس المقبل.

ومطلع إبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، عن موافقة كافة الأطراف اليمنية، على هدنة شاملة .

وتهدف الهدنة لتهيئة الأجواء بين كافة الأطراف اليمنية، للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الحرب التي اشعلتها المليشيات في البلاد منذ سبع سنوات.