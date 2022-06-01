وكالة تتحدث عن موافقة المجلس الرئاسي على تمديد الهدنة الأممية الى هذا التاريخ لماذا تراجعت واشنطن عن إرسال أسلحة لأوكرانيا تهدد العمق الروسي؟ لافروف في الخليج سابقاً بايدن وبيده 6 ملفات حسّاسة يطرحها بالرياض تركيا تعلن حلّاً قريباً لمشكلة الأزمة الغذائية العالمية شاهد بالفيديو.. زوجة مدرس يمني تحرق ردائها تنديدا بظلم قيادي حوثي توجيهات عاجلة للرئيس ”رشاد العليمي“ تخص أزمة الكهرباء في عدن الفريق بن عزيز يشهد تنفيذ مشروع قتالي ليلي ويؤكد جاهزية الجيش الوطني لتنفيذ أي مهام قتالية قادمة - فيديو الامين العام للامم المتحدة يهاتف الرئيس العليمي وهذا ما بحثاه السعودية تتعهد باستمرار الدعم العسكري لقوات الشرعية حتى دحر الانقلاب الحوثي بعد إعلانه الزواج من 33 سيدة.. المحكمة تصدر قراراً هاماً بشأن المحلل الشرعي
قالت وكالة الأنباء الصينية، اليوم الثلاثاء بإن المجلس الرئاسي، وافق على تمديد الهدنة الأممية في اليمن، شهرين إضافيين، بالتزامن مع قرب إنتهاء الهدنة الأممية الأولى والتي بدأت مطلع إبريل الماضي.
ونقلت وكالة "شينخوا" الصينية عن مصدر دبلوماسي تأكيده موافقة مجلس القيادة على تمديد الهدنة لمدة شهرين ابتداء من 2 يونيو وحتى 2 أغسطس المقبل.
ومطلع إبريل الماضي، أعلن المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، عن موافقة كافة الأطراف اليمنية، على هدنة شاملة .
وتهدف الهدنة لتهيئة الأجواء بين كافة الأطراف اليمنية، للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وإنهاء الحرب التي اشعلتها المليشيات في البلاد منذ سبع سنوات.