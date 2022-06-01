لافروف في الخليج سابقاً بايدن وبيده 6 ملفات حسّاسة يطرحها بالرياض

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

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طرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في الخليج، اليوم الثلاثاء، العديد من الملفات والقضايا المهمة، بينها القضية الفلسطينية، وسوريا، وأوكرانيا والأزمة الغذائية، والملف النووي الإيراني، وأسعار النفط، وجاءت الزيارة قبل وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن المتوقعة للمنطقة.

لافروف في الخليج

وصل لافروف إلى المنامة صباح اليوم، والتقى ولي عهد البحرين سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة، وتطرق الطرفان لبحث قضايا عديدة.

وفي ملف أوكرانيا قال ولي العهد البحريني: “إنها مسؤولية جدية بالنسبة لنا أن نلتقي في مثل هذه الأوقات. كل دقيقة لها قيمة. نأمل أن نكون دولا منتجة، ونساعد في إنهاء معاناة جميع الشعوب، وليس فقط في المنطقة ولكن أيضاً في جميع أنحاء العالم. لأن هذا الصراع له تأثير عالمي. لا نريد أن نكون دولة تصب الزيت إلى النار”.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحافي مع نظيره البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني: “لقد تحدثنا عن الأوضاع في أوكرانيا، وبطلب من أصدقائنا، أطلعناهم بالتفصيل على عواقب الأحداث الأخيرة، بما في ذلك وضع الأغذية. وأطلعناهم على الإجراءات التي يتخذها الجانب الروسي منذ أكثر من شهر لضمان العبور الحر للسفن الناقلة للحبوب الأوكرانية، وهي السفن المحاصرة في الوقت الحالي في الموانئ الأوكرانية”.

وتحدث لافروف من المنامة أنّ روسيا والبحرين متفقتان على ضرورة عودة الحكومة السورية إلى الجامعة العربية، فيما ندد بموقف الولايات المتحدة من الملف النووي الإيراني.

أسعار النفط واجتماع أوبك

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين لم تذكر اسمهما، أن لافروف سيتوجه غداً إلى العاصمة السعودية الرياض، وسيلتقي وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، قبيل اجتماع مرتقب لأعضاء منظمة “أوبك بلاص”.

وأوضح المسؤولان لرويترز، أن الاجتماع لم يتضح ملامحه بين لافروف والخليجيين، إلا أن توقيته المهم يشير لمضمونه، حيث جاء غداة إعلان أوروبي عن حظر شبه كامل للنفط الروسي، وقبيل اجتماع أوبك بلاص.

وذكر المصدر ذاته أنه من المتوقع أن تلتزم المجموعة “أوبك بلاص” باتفاق إنتاج النفط الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وترفع أهداف الإنتاج في يوليو/ تموز بمقدار 432 ألف برميل يومياً.

وتعرضت الدول الخليجية لانتقادات ومحاولات ضغط أمريكية من أجل رفع إنتاج النفط وتحرير الأسعار بعد الارتفاع العالمي، إلا أنّ السعودية وغيرها من دول الخليج رفضت الطلب الأمريكي مراراً وأكدت التزامها باتفاق منظمة أوبك.

لافروف يسبق بايدن

ولزيارة لافروف إلى الخليج أهمية أخرى تتمثل باستباقها زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى منطقة الشرق الأوسط ولقاءه المنتظر مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وكان البيت الأبيض تحدث عن لقاء بايدن وبن سلمان الشهر الفائت، والإشارة إلى أنه لقاء مهم في علاقة البلدين المتوترة منذ وصول بايدن للسلطة بالولايات المتحدة.

والثلاثاء الفائت وصل وفد من الكونغرس الأمريكي، إلى الرياض، والتقى الأمير محمد بن سلمان، تمهيداً للقاء المنتظر بين الزعيمين.

وعلى الرغم من أن تحول سياسة بايدن تجاه السعودية من الممكن أن بسبب انتقادات له في واشنطن، إلا أنّه وجد نفسه مجبراً بذلك نتيجة ما جرى بالاقتصاد الأمريكي والعالمي من آثار وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، وأهمية دور السعودية بالتحكم بأسعار النفط العالمية.

يذكر أنّ السعودية من المقرر أن تشهد مزيد من الزيارات واللقاءات السياسية والدبلوماسية خلال الشهر الجاري ومنها اتصالات متواتر مع وزير الخارجية الأوكراني باليوم ذاته الذي سيتواجد به لافروف بالرياض، وزيارة متوقعة لوزير الخارجية الصيني، علاوةً على الاجتماعات الخليجية الخليجية.