تركيا تعلن حلّاً قريباً لمشكلة الأزمة الغذائية العالمية

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 158

أعلنت تركيا، اليوم الثلاثاء، أنها بصدد إيجاد حل لمشكلة الأزمة الغذائية العالمية، خلال زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف القادمة، بالوقت الذي تحدثت روسيا عن إبحار أول سفينة تجارية من ميناء ماريوبول، منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا قبل شهرين.

حل مشكلة الأزمة الغذائية العالمية من تركيا

وذكر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن تركيا بصدد استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 18 من الشهر الجاري، لبحث عدد من الملفات المشتركة، ومنها ملف أوكرانيا وملف الأزمة الغذائية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال أوغلو: إن “لافروف سيأتي إلى تركيا في الثامن من يونيو مع وفد عسكري لمناقشة جملة أمور من بينها إنشاء ممرات آمنة لتصدير الحبوب. إنها المسألة الأهم”، وأشار إلى أنه يعتزم “إنشاء مركز مراقبة للممرات في إسطنبول”.

واعتبر بأن تركيا ستكون الممر الجديد للمنتجات الغذائية التي يحتاجها العالم، انطلاقاً من البحر الأسود، بالاتفاق مع روسيا.

وعلّق تشاووش أوغلو على الأزمة بين روسيا وأوكرانيا بالقول: “نسعى لإعادة الأطراف مجدداً إلى المحادثات”، حيث تجمدت المفاوضات بين الطرفين الروسي والأوكراني مؤخراً، بعد أن كانوا عقدو جولات منها في إسطنبول التركية.

وتحاول تركيا التوسط لحل النزاع ووقف القتال في أوكرانيا، وقبل يومين طرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مجدداً على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء اتصال بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

مغادرة اول سفينة من ماريوبول

أعلن زعيم الانفصاليين في دونتسيك، دينيس بوشيلين، اليوم الثلاثاء، عن مغادرة أول سفينة تجارية من ميناء ماريوبول بعد إعادة افتتاحه منذ سيطرة روسيا الكاملة عليه.

وكتب زعيم الانفصاليين على قناته في تلغرام: “غادرت ميناء ماريوبول اليوم سفينة تحمل 2500 طن من لفائف الصفائح المعدنية، وهي متّجهة الآن إلى روستوف”.

وكانت منظمات دولية طالبت روسيا برفع الحصار عن الموانئ الأوكرانية والسماح بحركة العبور التجارية لمنع أزمة غذائية عالمية تسبب بها الحرب الروسية الأوكرانية، حيث يعد البلدان من أكبر مصدري الحبوب والزيوت والمواد الغذائية لعدد كبير من دول العالم.

الأزمة الغذائية العالمية

ناقش مجلس الأمن الدولي الشهر الفائت تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا، واتهم أعضاء المجلس روسيا بالتسبب بأزمة غذاء بعدد من الدول بسبب حصارها لأوكرانيا ومنع حركة الموانئ وإيقاف تصدير منتجاتها.

وحينها قالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان، خلال اجتماع مجلس الأمن: إن “الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدأ هذه الحرب، وأحدث هذه الأزمة الغذائية العالمية، وهو القادر على وقفها”.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن “مسؤولية إطلاق الحرب على أوكرانيا وتداعياتها على الأمن الغذائي العالمي تقع على عاتق روسيا والرئيس بوتين وحده”.

بينما شدد مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة، نيكولا دو ريفيير على أن” عدوان روسيا على أوكرانيا يفاقم خطر المجاعة حول العالم”، وأن سكان الدول النامية سيكونون أول المتأثّرين.

يذكر أنّ تقارير أوضحت بأن دولاً عربية هي من أكثر المتضررين من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتواجه مخاوف أزمة غذاء لاسيما مع اتخاذ دول أخرى قرارات وقف تصدير مواد هامة كما فعلت الهند بوقف تصدير الحبوب.