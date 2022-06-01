شاهد بالفيديو.. زوجة مدرس يمني تحرق ردائها تنديدا بظلم قيادي حوثي

الأربعاء 01 يونيو-حزيران 2022 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أقدمت امرأة في محافظة إب وسط اليمن على إحراق ردائها، تنديدا باختطاف زوجها وبما تتعرض له أسرتها من ظلم وانتهاكات من قبل قيادي حوثي.

وقال شهود عيان إن زوجة المدرس رشاد الجعفري أقدمت على إحراق ردائها بجوار منزلها، بقرية "الراحة" بمديرية حزم العدين غرب إب، تنديداً بالظلم الذي تتعرض له من قبل القيادي الحوثي جمال الحميري والمعين من قبل الميليشيا وكيلا لمحافظة إب.

ونشر ناشطون مقطع فيديو، يوثق إحراق زوجة الأستاذ المختطف لردائها، في محاولة ذاتية إلى لفت الانتباه لمعاناة أطفالها وأسرتها، في الوقت الذي استنجدت بكل قبائل اليمن عامة وقبيلة بيت الجعفري خاصة، لإنصافها من ظلم وبطش الشيخ الحميري.

يشار أن قادة ميليشيا الحوثي يمارسون انتهاكات جسيمة بحق اليمنيين، ويفرضون إتاوات على الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.