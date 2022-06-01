لافروف في الخليج سابقاً بايدن وبيده 6 ملفات حسّاسة يطرحها بالرياض تركيا تعلن حلّاً قريباً لمشكلة الأزمة الغذائية العالمية شاهد بالفيديو.. زوجة مدرس يمني تحرق ردائها تنديدا بظلم قيادي حوثي توجيهات عاجلة للرئيس ”رشاد العليمي“ تخص أزمة الكهرباء في عدن الفريق بن عزيز يشهد تنفيذ مشروع قتالي ليلي ويؤكد جاهزية الجيش الوطني لتنفيذ أي مهام قتالية قادمة - فيديو الامين العام للامم المتحدة يهاتف الرئيس العليمي وهذا ما بحثاه السعودية تتعهد باستمرار الدعم العسكري لقوات الشرعية حتى دحر الانقلاب الحوثي بعد إعلانه الزواج من 33 سيدة.. المحكمة تصدر قراراً هاماً بشأن المحلل الشرعي حوثنة التعليم..خطوات متسارعة لاستبدال الكوادر المؤهلة بـ«الهاشميين» مفاجأة للعلماء... الصين تكتشف كميات ضخمة من اليورانيوم في مكان مستحيل
أقدمت امرأة في محافظة إب وسط اليمن على إحراق ردائها، تنديدا باختطاف زوجها وبما تتعرض له أسرتها من ظلم وانتهاكات من قبل قيادي حوثي.
وقال شهود عيان إن زوجة المدرس رشاد الجعفري أقدمت على إحراق ردائها بجوار منزلها، بقرية "الراحة" بمديرية حزم العدين غرب إب، تنديداً بالظلم الذي تتعرض له من قبل القيادي الحوثي جمال الحميري والمعين من قبل الميليشيا وكيلا لمحافظة إب.
ونشر ناشطون مقطع فيديو، يوثق إحراق زوجة الأستاذ المختطف لردائها، في محاولة ذاتية إلى لفت الانتباه لمعاناة أطفالها وأسرتها، في الوقت الذي استنجدت بكل قبائل اليمن عامة وقبيلة بيت الجعفري خاصة، لإنصافها من ظلم وبطش الشيخ الحميري.
يشار أن قادة ميليشيا الحوثي يمارسون انتهاكات جسيمة بحق اليمنيين، ويفرضون إتاوات على الشعب اليمني في مناطق سيطرتهم.