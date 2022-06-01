توجيهات عاجلة للرئيس ”رشاد العليمي“ تخص أزمة الكهرباء في عدن

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وجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، محافظ عدن أحمد لملس بتوفير الاحتياجات العاجلة لمواجهة ازمة الكهرباء في المدينة المختارة عاصمة مؤقتة لليمن، التي تشهد موجة حرارة واسعة النطاق.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن التوجيهات الرئاسية جاءت بعد تقرير قدمه وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس، حول وضع المنظومة الكهربائية وسبل مواجهة الاحمال الاضافية خلال فصل الصيف، والتخفيف من معاناة المواطنين.
كما وجه بتأمين الاحتياجات الأساسية الواردة، بما فيها المخزون اللازم من شحنات الديزل والمازوت للشهرين المقبلين واعادة تشغيل المحطات المتوقفة والمستأجرة، فضلا عن ربط محطة بترومسيلة بطاقتها الكلية.