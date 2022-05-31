الفريق بن عزيز يشهد تنفيذ مشروع قتالي ليلي ويؤكد جاهزية الجيش الوطني لتنفيذ أي مهام قتالية قادمة - فيديو

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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شهد رئيس هيئة الأركان العامة، قائد العمليات المشتركة، الفريق الركن صغير بن عزيز، اليوم، تنفيذ مشروع قتالي تدريبي ليلي، بمناسبة تخرج الدفعة 38 من منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، من مركز طارق بن زياد التدريبي.

ويأتي المشروع التدريبي ضمن خطة وزارة الدفاع، ورئاسة هيئة الأركان العامة، للتأهيل والتدريب المستمر لأبطال القوات المسلحة.

وعقب اختتام المشروع، أشاد رئيس الأركان، بالأداء المتميز للدفعة الخريجة..مؤكداً أهمية التدريب في صقل مهارات أبطال الجيش القتالية..مثمناً جهود قيادة المنطقة العسكرية السابعة في تنفيذ المهام الموكلة إليها واهتمامها بعملية التدريب.

كما أشاد بجاهزية منتسبي المنطقة العسكرية السابعة، وحثهم على الاستعداد الدائم، سواء للتصدي لهجمات مليشيا الحوثي الإيرانية، أو خوض المعركة الفاصلة في حال عدم التزام المليشيا الحوثية بالهدنة..مؤكداً أن أبطال الجيش الوطني في كافة المناطق العسكرية، في جاهزية عالية للدفاع عن مبادئ الثورة والجمهورية، ومكتسبات الشعب وحريته وكرامته وهويته.