مسؤول عربي يكشف أمرا مفاجئا حول جدري القرود مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لفتح منافذ تعز :ليس هناك اي جولة أخرى من المفاوضات مرض مخيف يتفشى بشكل متزايد في صفوف عناصر الحوثيين العائدين من جبهات القتال مقتل 3 عناصر من قوات ”دفاع شبوة“ بانفجار عبوة ناسفة بـ”عتق“ ”طارق صالح“ يوجه بتفعيل ميناء ”المخا“ وتأهيله للنهوض بدوره ومكانته كميناء تاريخي وحيوي وزير الدفاع التركي يصل ابوظبي ومحمد بن زايد في طليعة مستقبلية.. اتفاقيات استراتيجية سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لدعم المجلس الرئاسي وتمديد الهدنة إيران تشتعل بالمظاهرات والمتظاهرون يهتفون الموت لخامنئي إسرائيل تكشف عن اتفاق نوعي مع الإمارات يشمل هذه المجالات ”العفو الدولية“ تطالب الحوثيين بالافراج الفوري عن الصحفيين الـ4 والغاء أحكام الاعدام الصادرة بحقهم
قال مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لفتح منافذ تعز ردا على أخبار تأجيل جولة ثانية من المفاوضات إلى السبت ليس هناك تاجيل وليس هناك جوله ثانية من المفاوضات التي انتهت يوم 28 "أي قبل يومين".
وأشار المصدر إلى أن الوفد الحكومي في الأردن لا زال في انتظار رد الحوثيين ومكتب المبعوث الأممي علي مقترح فتح المنافذ الرئيسية المعروفة وفي وقت متزامن وفقا للرؤية التي قدمها وفد الشرعية.
وأكد المصدر ل " مارب برس" مغادرة وفد الميليشيا الحوثية العاصمة الأردنية عمان بصورة مفاجئة نحو العاصمة العمانية مسقط عقب مغادرة المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندوبرغ الى العاصمة ذاتها.
منوها أن وفد الشرعية في انتظار عودة المبعوث الأممي والتي كانت مقررة غدا الأربعاء بالرد النهائي وخلاصة جهوده مع وفد الميليشيا.