مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لفتح منافذ تعز :ليس هناك اي جولة أخرى من المفاوضات

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 09 مساءً / مأرب برس - خاص - عمان

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قال مصدر في الوفد الحكومي المفاوض لفتح منافذ تعز ردا على أخبار تأجيل جولة ثانية من المفاوضات إلى السبت ليس هناك تاجيل وليس هناك جوله ثانية من المفاوضات التي انتهت يوم 28 "أي قبل يومين".

وأشار المصدر إلى أن الوفد الحكومي في الأردن لا زال في انتظار رد الحوثيين ومكتب المبعوث الأممي علي مقترح فتح المنافذ الرئيسية المعروفة وفي وقت متزامن وفقا للرؤية التي قدمها وفد الشرعية.

وأكد المصدر ل " مارب برس" مغادرة وفد الميليشيا الحوثية العاصمة الأردنية عمان بصورة مفاجئة نحو العاصمة العمانية مسقط عقب مغادرة المبعوث الأممي الى اليمن هانس غروندوبرغ الى العاصمة ذاتها.

منوها أن وفد الشرعية في انتظار عودة المبعوث الأممي والتي كانت مقررة غدا الأربعاء بالرد النهائي وخلاصة جهوده مع وفد الميليشيا.