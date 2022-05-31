مرض مخيف يتفشى بشكل متزايد في صفوف عناصر الحوثيين العائدين من جبهات القتال

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - خاص

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ارتفعت حالات الإصابة بالجنون خلال الفترة الأخيرة بشكل حاد في صفوف مليشيات الحوثية العائدين من جبهات القتال .

وذكرت مصادر محلية وطبيه لمأرب برس بأن حالات الإصابة بالجنون تفشت بشكل كبير في أوساط الشباب من عناصر المليشيات في كافة مناطق وقرى سيطرة الجماعة الحوثية وخصوصاً العائدين من جبهات القتال.

واوضحت المصادر بأن تطور أعراض الحالة تبدأ بشكل تدريجي بدءاً من العزلة ثم التحدث مع الذات ثم تتطور بإلحاق الاذى بالآخرين.

وعن الاسباب الرئيسية لحالات الجنون المرصودة لتلك الحالات وفقاً للمصادر هي تعاطي المخدرات و المنشطات التي تعطيها الجماعة الحوثية للمقاتلين تحت مسميات مختلفة في مواقع التدريب ومناطق المواجهات فيما البعض منها نتيجة تعرضها لاعمال السحر والشعوذة اثناء تواجدها في معسكرات التدريب الحوثية وجبهات القتال.

المصادر اوضحت ايضاً بأن من الأسباب وقوع بعض العناصر الحوثية في صدمات رعب وخوف نتيجة الانفجارات المهولة التي تحدثها طائرات التحالف او أثناء الاشتباكات والمواجهات في ميادين القتال خاصة ومعظم تلك العناصر من صغار السن الذين ليس لديهم اي خبرات عسكرية.