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مقتل 3 عناصر من قوات ”دفاع شبوة“ بانفجار عبوة ناسفة بـ”عتق“

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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قتل 3 عناصر وأصيب آخرون، الثلاثاء، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية عسكرية لقوات "دفاع شبوة" في محافظة شبوة النفطية (شرقي اليمن).

وبحسب مصادر محلية، فإن "عبوة ناسفة انفجرت في دورية عسكرية تابعة لقوات دفاع شبوة، أثناء مرورها في الطريق العام غربي مدينة عتق عاصمة المحافظة".

وأسفر الانفجار أسفر عن مقتل 3 جنود وإصابة آخرين، من عناصر "دفاع شبوة"، وهي قوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، وتم تدريبها بدعم من قبل الإمارات.

ومطلع العام الجاري 2022، تم استكمال تحرير محافظة شبوة من قبضة الحوثيين، بمشاركة فاعلة من قوات "ألوية العمالقة".

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