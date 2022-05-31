وزير الدفاع التركي يصل ابوظبي ومحمد بن زايد في طليعة مستقبلية.. اتفاقيات استراتيجية

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 06 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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التقى رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان بخلوصي أكار، في أول زيارة لوزير دفاع تركي إلى أبوظبي منذ 15 عاما، فيما وقع البلدان مذكرتي تفاهم عسكري بالعاصمة التركية أنقرة..

وأبلغ وزير الدفاع التركي رئيس الإمارات تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأعرب عن مواساته للشعب الإماراتي برحيل الرئيس السابق، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وهنأ الشيخ محمد بن زايد بتوليه رئاسة البلاد، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام

من جانبه، وجه رئيس الإمارات الشكر لوزير الدفاع التركي على التعزية والتهنئة في اللقاء الذي حضره عدد من المسؤولين البارزين في دولة الإمارات.

وذكرت الأناضول أن هذه هي الزيارة الأولى لوزير دفاع تركي إلى الإمارات منذ 15 عاما، بحسب ما أكدت مصادر في وزارة الدفاع التركية. توازيا مع ذلك، فقد وقّعت الإمارات وتركيا مذكرتي تفاهم في أنقرة بشأن تطوير العلاقات في مجال الصناعات الدفاعية.

ونقلت وكالة أنباء الأناضول عن بيان صادر عن رئاسة الصناعات الدفاعية التركية التابعة لرئاسة الجمهورية، أن مسؤولين حكوميين وشركات من البلدين أجروا لقاءات في أنقرة. ووقع الجانبان مجددًا على "خطاب نوايا" بشأن التعاون في الصناعات الدفاعية، الذي سبق توقيعه خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الإمارات في فبراير/ شباط الماضي.

ووقعت تركيا والإمارات 13 اتفاقية تشمل مجالات الاستثمار، والدفاع، والنقل، والصحة، والزراعة ضمن زيارة رسمية للرئيس أردوغان إلى أبوظبي في فبراير/ شباط الماضي. وشهدت الأشهر الماضية تبادلا للزيارات بين قادة ومسؤولي البلدين، بعد سنوات من الخلاف حول القضايا الإقليمية.