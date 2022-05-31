سفراء الاتحاد الأوروبي في عدن لدعم المجلس الرئاسي وتمديد الهدنة

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وصل عدد من سفراء ومبعوثين دول الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إلى العاصمة المؤقتة عدن، لدعم مجلس القيادة الرئاسي وتمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية ورفع حصار الحوثيين عن مدينة تعز.
وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك في تغريدة له على "تويتر إنه استقبل في عدن عدد من السفراء والمبعوثين الاوروبيين، في رسالة دعم سياسية لمجلس القيادة الرئاسي. حسب قوله.
وتأتي زيارة السفراء، لتأكيد دعم بلدانهم للهدنة الانسانية وتنفيذ بنودها وفي المقدمة رفع الحصار عن مدينة تعز.