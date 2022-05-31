إيران تشتعل بالمظاهرات والمتظاهرون يهتفون الموت لخامنئي

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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ردد متظاهرون في عدد من المدن الإيرانية شعارات مناهضة للحكومة والمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على خلفية انهيار مبنى سكني وتجاري من عشرة طوابق في 23 أيار/ مايو في آبادان في منطقة خوزستان الغنية بالنفط.

وقال مسؤولون إن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 34 شخصا اليوم الثلاثاء، فضلا عن إصابة 37 آخرين، في حين يواصل رجال الإنقاذ البحث عن ضحايا تحت الأنقاض.

وذكرت السلطات أن سبب انهيار المبنى هو الفساد الفردي والإهمال في إجراءات السلامة، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على 13 شخصا حتى الآن لمخالفة قواعد البناء، غير أن محتجين إيرانيين اتهموا الحكومة بالإهمال والفساد المستشري.

وفي مقطع نشر على تويتر، سُمع هتاف "الموت لخامنئي" في إشارة للزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي. ويشير موقع المقطع المصور إلى أنه في حي نازي-آباد جنوب طهران. وأظهر مقطع مصور آخر قوات مكافحة الشغب تتجول في المنطقة نفسها على متن دراجات نارية لتفريق أو ترهيب المحتجين على ما يبدو.

وفي مدينة بوشهر الساحلية في جنوب البلاد سُمع هتاف المحتجين "الموت للدكتاتور"، في إشارة أيضا لخامنئي. ورددوا أيضا "يكذبون ويقولون أمريكا، عدونا هنا". وشاع هذا الهتاف في احتجاجات مناهضة للحكومة في إيران.

واستخدمت الشرطة الإيرانية الغاز المسيل للدموع وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريق الحشود واشتبكت مع متظاهرين خلال الاحتجاجات المستمرة على مدار أسبوع.