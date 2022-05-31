إسرائيل تكشف عن اتفاق نوعي مع الإمارات يشمل هذه المجالات

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قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، إن إسرائيل والإمارات ستوقعان اتفاقية للتجارة الحرة في دبي، الثلاثاء، في خطوة تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين،
بحسب رويترز. وأضافت الوزارة أنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 96 في المئة من المنتجات، بما في ذلك المنتجات الغذائية والزراعية ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية والأدوية،.
وتشمل الاتفاقية أيضا اللوائح التنظيمية والجمارك والخدمات والمشتريات الحكومية. وتنمو الأعمال التجارية بين الإمارات وإسرائيل سريعا، منذ توقيع صفقة تطبيع العلاقات بين البلدين التي جاءت برعاية الولايات المتحدة عام 2020.
. ويتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين لـ 2 مليار دولار في هذا العام مرتفعا عن ما يقرب من 250 مليون دولار سنويا قبل اتفاقيات السلام، وفقا لمجلس الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، وهو هيئة تجارية تضم 6 آلاف رجل أعمال من الدولتين.