”العفو الدولية“ تطالب الحوثيين بالافراج الفوري عن الصحفيين الـ4 والغاء أحكام الاعدام الصادرة بحقهم

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء 31 مايو/أيار، إلى التحرك العاجل لإنقاذ أربعة صحفيين في سجون مليشيا الحوثي الانقلابية مهددين بخطر الإعدام.

وقالت المنظمة في بيان لها إن جلسة الاستئناف لأربعة صحفيين يمنيين حُكم عليهم بالإعدام، وهم أكرم الوليدي وعبد الخالق عمران وحارث حميد وتوفيق المنصوري، ستعقد أمام المحكمة الجزائية الاستئنافية المتخصصة، التي تخضع لإدارة الحوثيين، في العاصمة اليمنية صنعاء.

وأضاف البيان: "قُبض على هؤلاء الصحفيين في عام 2015، ومنذ ذلك الحين اعتقلتهم سلطات الأمر الواقع الحوثية واحتجزتهم بدون تهمة أو محاكمة لما يزيد عن ست سنوات“.

وأكدت المنظمة ان الصحفيين تعرضوا خلال الـ6 سنوات لانتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الاختفاء القسري، والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والحبس الانفرادي خلال فترات متقطعة، والضرب، والحرمان من تلقي الرعاية الطبية.

وطالبت جماعة الحوثي بإلغاء أحكام الإعدام، التي صدرت إثر محاكمات فادحة الجور، والإفراج فوراً عن الصحفيين الأربعة.