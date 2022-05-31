”غروندبرغ“ يناقش مع الحوثيين تمديد الهدنة وفتح تدريجي لمنافذ تعز

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ناقش المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ، الثلاثاء، مع كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبدالسلام في العاصمة العمانية مسقط ومسؤولين عمانيين فرص تمديد الهدنة وخطة فتح تدريجي لمنافذ تعز المغلقة منذ سنوات.
وقال مكتب المبعوث الأممي في بيان له، إن غروندبرغ التقى في مسقط كبير مفاوضي الحوثيين محمد عبد السلام ومسؤولين عُمانيين.
وأكد المبعوث الأممي ـ بحسب البيان ـ على ضرورة إعادة فتح الطرق في تعز ومناطق أخرى من اليمن وتجديد الهدنة، فضلا عن اتخاذ خطوات جديّة تجاه انهاء النزاع بشكل شامل.