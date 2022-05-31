السعودية توجه عقوبة مفجعة لرهف القحطاني بسبب مقاطع نشرتها على سناب شات

الثلاثاء 31 مايو 2022 الساعة 05 مساءً / مارب برس - غرفة الأخبار

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تصدر اسم الفاشونيستا رهف القحطاني، منصات السوشيال ميديا وخاصة في السعودية بعد قرار من قبل السلطات المسئولة تغريمها 400 ألف ريال سعودي بسبب شكوى مقدمة من قبل جزر المالدييف.

تعود القصة نهاية الأسبوع الماضي، حين طالبت المالديف السلطات السعودية بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد رهف القحطاني ومروج الرحيلي بسبب فيديوهات قاموا بتصويرها وصفتها المالديف بالمخالفة لقواعدها. وعلى الفور، بدأت السلطات في بحث الشكوى، وصباح اليوم غرمت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية نجمتي السوشيال ميديا، رهف القحطاني ومروج الرحيلي. واستدعت الهيئة رهف القحطاني ومروج الرحيلي بعد نشرهما الفيديو، وفرضت غرامات بقيمة 400 ألف ريال سعودي (قرابة 107 آلاف دولار)

مؤكدة دون تسميتهما أنهما «خالفتا ضوابط المحتوى الإعلامي». وقال مدير مركز الضبط الإعلامي الموحد بهيئة الإعلام المرئي والمسموع، سعد السحيمي، لقناة «الإخبارية»: «المواطنتان خالفتا المادة الخامسة التي تنص على عدم التعرض إلى ما من شأنه الإساءة إلى علاقات المملكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة»،

وأشار في تصريحاته غلى أن القانون السعودي يعاقب من يقوم بالإخلال بالآداب العامة للمجتمع، وينشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالسجن 5 أعوام، وغرامة 3 ملايين ريال سعودي«. في وقت سابق، أعرب وزير الدولة للشؤون الإسلامية بالمالديف، إلياس جمال الوادوي، عن استيائه من الفيديوهات المنشورة، داعيًا إلى اتخاذ إجراءات بحقهما. وكتب الوزير عبر تويتر حينها في تعليقه على الفيديوهات التي تم نشرها عبر حسابات المشهورتين على سناب شات: «نستنكر المقاطع المسيئة من إحدى مشهورات السناب السعوديات للمالديف وشعبها، والتي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، ونطالب السفارة السعودية في المالديف، بالقيام بدورها وفق القانون».

وتابع: «علاقاتنا مع المملكة وقيادتها هي علاقة الروح بالجسد، وهذه التصرفات فرديةٌ ولا تمثل المملكة وشعبها الأوفياء». عبر هاشتاج رهف القحطاني ومروج الرحيلي الذي تصدر تريند تويتر انطلقت العديد من الحملات لمقاطعة الثنائي بسبب الصور التي انتشرت والإطلالات الجريئة التي ظهرن بها في رحلة المالديف. أوضحت رهف القحطاني في أول تعليق لها في فيديو عبر سناب شات أنها تعرضت للظلم بسبب الهجوم عليها من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. وقالت «أنا أريد أن أوضح الظلم الذي تعرضت له، أنا مثلي مثل أي أحد ذهب إلى المالديف سياحة يصور يومياته».

ولفتت إلى أن ما ظهر في الفيديوهات هي شخصيتها الأساسية التي تحب الضحك والمرح مع الأصدقاء، مشيرة إلى أنه بعد نشر هذه المقاطع اتهمها الجمهور بتناول الخمور، مؤكدة أن هذا الأمر غير حقيقي. وأكدت رهف القحطاني، أنها لا تهتم بتوجيه الانتقادات لها ولكن يجب أن تكون في إطار من الاحترام، مؤكدة أن ما أغضبها هو الحديث في شرفها، معلقة: «أنا ما همني الكلام كله، يهمني اللي يدخل في الشرف».

وعادت رهف للظهور مرة أخرى بالحجاب صباح اليوم وقالت هذا الظهور مع الأهل بالسيارة داخل المملكة العربية السعودية، ولكنها ظهرت في أخر الفيديو مظهرًا أنها داخل المنزل بدون حجاب وتتحدث عن تعليم اللغة الإنجليزية على تطبيق التليجرام.