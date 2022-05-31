اعتبرها ”مرجعية شرعية“.. ”العليمي“ يتسلم المسودة المنظمة لأعمال المجلس بعد نحو 54 يوما من إعلان نقل السلطة في اليمن

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تسلم رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي، بعد نحو 54 يوما من اعلان نقل السلطة في اليمن.
وذكرت وكالة "سبأ" الحكومية أن الرئيس العليمي تسلم نسخة المسودة من رئيس الفريق القانوني بالإنابة القاضي حمود الهتار، بينما استمع من الفريق القانوني إلى شرح مفصل حول محتوى المسودة، التي عكست المسؤولية الوطنية الواعية للفريق بالظروف الاستثنائية واستحقاقات استعادة الدولة.
وقال العليمي إن مشروع هذه المسودة ستمثل بعد إقرارها مرجعية تشريعية اضافية للمضي قدما في تحقيق تطلعات وآمال الشعب اليمني في انفاذ سيادة القانون وحماية التحالف الوطني العريض لاستعادة الدولة واحلال السلام.
وتنص المادة الثالثة من إعلان نقل السلطة على تشكيل فريق قانوني من الكفاءات الوطنية المختصة لصياغة مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني، و الاقتصادي، في غضون 45 يوما و يتم رفعها لرئيس المجلس لاعتمادها واصدارها بقانون.